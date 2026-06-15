بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في وادي الموت الذي يعرف بأنه من أكثر الأماكن حرارة على كوكب الأرض على مدار العام، لا تعتبر درجات الحرارة المرتفعة عامل جذب أو تجربة استثنائية، بل جزءا من حياتهم اليومية.

ما الذي يجعل وادي الموت واحدا من أكثر الأماكن حرارة على الأرض؟

يقع وادي الموت في شرق ولاية كاليفورنيا بالقرب من الحدود مع ولاية نيفادا، ويتميز بموقعه المنخفض عن مستوى سطح البحر، كما أنه محاط بسلاسل جبلية مرتفعة من جميع الجهات.

وتؤدي هذه الطبيعة الجغرافية إلى تكوين ما يشبه بالحوض العملاق، حيث يحتجز الهواء الساخن داخله لفترات طويلة، ما يسهم في تسجيل درجات حرارة مرتفعة للغاية.

كما تسهم طبيعة الأرض نفسها في زيادة الحرارة، حيث ينعكس ضوء الشمس عن الصخور الجافة والرمال والمسطحات الملحية، بينما يؤدي غياب الغطاء النباتي إلى انخفاض معدلات التبريد الطبيعي.

كما أن ندرة هطول الأمطار وتدني مستويات الرطوبة خلال معظم فترات العام يزيدان من قسوة المناخ الصحراوي في المنطقة، لذا يسجل هذا الوادي أعلى درجات الحرارة على وجه الأرض، وفقا لموقع "news18".

حتى قبل شروق الشمس، قد تبقى درجات الحرارة أعلى من 38 درجة مئوية، وبحلول فترة ما بعد الظهر تصبح الأسطح المعدنية غير قابلة للمس، وتصبح السيارات شديدة الحرارة بشكل خطير، وقد يصبح المشي في الخارج لفترات طويلة مرهقا للغاية.

وغالبا ما يقضي السكان مشاويرهم في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، ويتم التخطيط للأنشطة الخارجية بعناية، ويتجنب الكثيرون الرحلات غير الضرورية خلال أشد ساعات النهار حرارة.

كيف تصمم المنازل لمواجهة الحرارة الشديدة في وادي الموت؟

صممت المنازل لمنع دخول الحرارة، حيث تبقى الستائر المعتمة مغلقة خلال ساعات النهار، وتعمل أنظمة تكييف الهواء باستمرار، وتساعد المباني المعزولة على الحفاظ على درجات حرارة داخلية أكثر برودة، لذا نادرا ما يغادر السكان منازلهم بدونه الماء للحفاظ على الترطيب في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ويتم التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي بجدية لأن درجات الحرارة الداخلية يمكن أن ترتفع بسرعة عندما تتوقف المراوح والتكيفات عن العمل.

وادي الموت يتحول إلى وجهة سياحية مميزة خلال الشتاء

على عكس فصل الصيف يتمتع وادي الموت خلال فصل الشتاء بأجواء معتدلة ومريحة مقارنة بالعديد من مناطق أمريكا الشمالية.

ومع انخفاض درجات الحرارة، تزداد جاذبية المناظر الصحراوية الخلابة، ما يدفع الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى التوافد إليه.

كما تصبح الأنشطة الخارجية، مثل التنزه واستكشاف الطبيعة، أكثر سهولة ومتعة خلال هذه الفترة من العام.

بالإضافة إلى ذلك، الجبال الشاهقة والبحيرات المالحة الممتدة والسماء الليلية المذهلة تشكل بيئة فريدة لا مثيل لها في أي مكان آخر على وجه الأرض.

كيف يتأقلم سكان وادي الموت مع درجات الحرارة المرتفعة؟

يتمكن سكان "وادي الموت" من التعايش مع الحرارة الشديدة من خلال اتباع إجراءات احترازية وتخطيط يومي دقيق.

فهم يحرصون على حمل كميات كافية من المياه بشكل دائم، إلى جانب متابعة توقعات الطقس باستمرار، ما يساعدهم على تجنب المخاطر المحتملة والتعامل بأمان مع الظروف المناخية القاسية.