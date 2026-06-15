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من ميكي ماوس إلى سنو وايت.. أشهر شخصيات الرسوم المتحركة على مر العصور

كتب : شيماء مرسي

07:00 م 15/06/2026
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    جوفي
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    دونالد داك
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    أميرات ديزني
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    ديزي داك
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    ميكي ماوس
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    ميني ماوس

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احتلت الرسوم المتحركة مكانة خاصة في قلوب المشاهدين من مختلف الأعمار، إذ نجحت على مدار عقود في تقديم شخصيات وقصص لا تُنسى حول العالم.

وفي هذا التقرير، نستعرض أشهر الرسوم المتحركة على مر العصور، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

أميرات ديزني

استطاعت قصص الأميرات الخيالية، مثل سندريلا وآرييل وأورورا وسنو وايت، أن تأسر قلوب الملايين حول العالم، وتركت بصمة لا تنسى في ذاكرة الصغار والكبار.

ديزي داك

تعد شخصية ديزي داك، واحدة من أكثر الشخصيات الكرتونية أناقة وحيوية، كما أنها تتميز بالمرح والطموح والثقة بالنفس والإخلاص لصديقاتها والاهتمام بالآخرين وحبها الشديد للتسوق والأناقة.

دونالد داك

يحظى دونالد داك بشعبية كبيرة لدى الجماهير استمرت في الازدياد حتى ظهر في ١٢٨ فيلما كرتونيا، لذا فهو يعد من أحد أفضل الشخصيات في عالم الرسوم المتحركة.

جوفي

شهدت شخصية جوفي عدة تغييرات في الاسم على مر السنوات، إذ عرفت في بداياتها بأسماء مثل "ديبي دوج" و"ديبي ذا جوف"، قبل أن تستقر على اسم "جوفي" الذي اشتهرت به عالميا.

ويعرف جوفي بطبيعته الودودة وقلبه الطيب، إلى جانب أسلوبه المرح وشخصيته البسيطة التي جعلته من أكثر الشخصيات المحبوبة لدى الجماهير.

بلوتو

قد لا يعلم كثيرون أن بلوتو ظهر في بداياته كشخصية مختلفة تماما، إذ كان أحد كلاب الصيد التي طاردت ميكي ماوس في إحدى القصص، وحمل حينها اسم "روفر".

ومع تطور الشخصية، تغير اسمه إلى "بلوتو" وأصبح الرفيق الوفي وأفضل صديق لميكي.

ميني ماوس

تعد ميني ماوس واحدة من أشهر الشخصيات في عالم الرسوم المتحركة التي جمعت بين الرقة واللطف والشخصية المحبوبة، ما جعلها أيقونة خالدة لدى أجيال من المشاهدين.

كما تتميز بطابعها الرومانسي وعلاقتها المميزة بميكي وشخصيتها المرحة والمتفائلة، إلى جانب وفائها لأصدقائها وقدرتها على نشر البهجة.

ميكي ماوس

يعد ميكي ماوس أيقونة في عالم الرسوم المتحركة، وعلى مدار السنوات، شهدت ملامحه العديد من التغييرات، حيث ازدادت تعابير وجهه حيوية ووضوحا بما يتناسب مع تطور تقنيات الرسوم المتحركة.

ورغم هذه التحولات، ظل ميكي محتفظا بشخصيته الودودة وروحه المرحة التي جعلته محبوبا لدى الملايين حول العالم.

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