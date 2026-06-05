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أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1448

كتب : أحمد الضبع

06:29 م 05/06/2026

رأس السنة الهجرية

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مع قرب حلول رأس السنة الهجرية 1448، يحرص كثيرون على تبادل رسائل التهنئة والدعوات الطيبة احتفالا ببداية عام هجري جديد، في مناسبة تحمل أجواء روحانية خاصة وتجدد معاني الأمل والتفاؤل والمحبة بين الجميع.

أجمل رسائل التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448

وفيما يلي مجموعة من أجمل رسائل التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448:

1- كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يجعل العام الهجري الجديد بداية سعادة وفرج وتحقيق لكل الأمنيات.

2- عام هجري مبارك عليكم وعلى أحبائكم، جعله الله عاما مليئا بالطمأنينة والرزق والخير الوفير.

3- مع بداية السنة الهجرية الجديدة، أدعو الله أن يكتب لكم أياما جميلة وقلوبا مطمئنة وحياة مليئة بالبركة.

4- اللهم اجعل هذا العام الهجري عاما سعيدا لا يرى فيه حزن، ولا يفقد فيه عزيز، وارزقنا فيه الخير من حيث لا نحتسب.

5- في ذكرى الهجرة النبوية، نسأل الله أن يرزقكم راحة البال، وأن يفتح لكم أبواب الخير والنجاح والسعادة.

6- كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى الطاعة أدوم، وبالخير والسعادة أنعم.

7- مع إشراقة عام هجري جديد، أسأل الله أن يبدل همومكم فرحا، وأحلامكم حقيقة، ودعواتكم استجابة.

8- عام هجري جديد يحمل لكم الأمن والسلام والرزق الواسع، ويكتب لكم فيه الله أجمل الأقدار.

9- إلى أهلي وأصدقائي وأحبتي.. كل عام وأنتم مصدر السعادة في حياتي، أسأل الله أن يديم عليكم الصحة والراحة والسكينة.

10- بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448، أبعث لكم أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بعام مليء بالنجاحات والخير والبركات.

وتعد رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد من أبرز مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة المباركة، حيث يتبادلها الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة تعبيرا عن المحبة والدعاء ببداية عام أفضل.

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