كتب – سيد متولي

مع اشتداد حرارة الصيف، يصبح الحفاظ على ترطيب الجسم أمرا ضروريا للحفاظ على النشاط والصحة، ورغم أن الكثير يلجأ إلى مشروبات متنوعة للهروب من الشعور بالعطش، فإن بعض الخيارات الشائعة قد لا تكون فعالة، بل قد تتسبب في فقدان المزيد من السوائل وتزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

لماذا لا يجب تناول المشروبات الغنية بالسكر في الطقس الحار؟



تحتل المشروبات الغازية والعصائر الصناعية ومشروبات الطاقة مكانة واسعة بين الخيارات الصيفية، إلا أن احتواءها على نسب مرتفعة من السكر يجعلها أقل فائدة في تعويض السوائل، فهذه المشروبات قد تؤدي إلى تقلبات سريعة في مستوى السكر بالدم، ما ينعكس على الطاقة ويزيد الشعور بالإرهاق.

كما أن الإفراط في تناولها يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب، فضلا عن تأثيرها على وظائف الكلى، بحسب موقع هيلث.

ما أضرار مشروبات الطاقة؟



يعتمد بعض الأشخاص على مشروبات الطاقة للحصول على دفعة سريعة من النشاط، لكنها غالبا ما تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات، ويحذر المختصون من أن الإفراط في استهلاكها قد يؤدي إلى اضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، إلى جانب آثار سلبية محتملة على الجهاز العصبي والهضمي.

مخاطر المشروبات الكحولية



تسهم المشروبات الكحولية في زيادة فقدان الماء من الجسم بسبب تأثيرها المدر للبول، ما يرفع احتمالية الإصابة بالجفاف خاصة في الطقس الحار، كما قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى أعراض مثل الغثيان والقيء، الأمر الذي يزيد من فقدان السوائل ويضاعف خطر الإجهاد الحراري.

هل الماء المثلج مضر؟



رغم من أن شرب الماء المثلج يمنح شعورا فوريا بالانتعاش، فإن تناوله مباشرة بعد التعرض الطويل لأشعة الشمس قد يسبب انزعاجا للجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص نتيجة التغير المفاجئ في درجة الحرارة، لذلك يفضل شرب الماء البارد باعتدال وعلى فترات متقاربة بدلا من تناوله دفعة واحدة.

القهوة والشاي بكميات كبيرة



تحتوي القهوة والشاي على الكافيين الذي قد يزيد من فقدان السوائل عند الإفراط في استهلاكه، كما قد يؤدي تناول كميات كبيرة منهما إلى ظهور أعراض مثل الأرق والتوتر وتسارع نبضات القلب.

كيف تعرف أنك تعاني من الجفاف؟



هناك عدة مؤشرات قد تنبه إلى نقص السوائل في الجسم، من أبرزها الشعور الدائم بالعطش، وجفاف الفم، والإرهاق، والصداع، والدوخة، بالإضافة إلى انخفاض كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، كما قد يظهر جفاف الجلد والشعور بالخمول العام.

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