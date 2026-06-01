خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار بعد ظهورها بإطلالة أنيقة كلاسيكية وعصرية عبر السوشيال ميديا.

تفاصيل إطلالة هدى الإتربي

وحرصت هدى الإتربي على نشر عددً من الصور على حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بفستان أبيض منقوش بنقاط سوداء بتصميم كلاسيكي، مع وضع قبعة واسعة وحذاء أسود أنيق.

والتقطت هدى الإتربي صورًا بإطلالتها الجذابة وسط أجواء باريسية مميزة وخلفية برج إيفل، ما أضفى على الصور طابعًا رومانسيًا وكلاسيكيًا نال إعجاب متابعيها.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا هدى"، "شبه سعاد حسني"، "مفيش في جمالك"، "قمر يا قلبي".

أخر أعمال هدى الاتربي في الدراما

شاركت هدى الإتربي في رمضان الماضي، بمسلسل العتاولة الجزء الثاني، وضم العمل عددًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف مصطفى جمال هاشم.

كما شاركت في رمضان عام 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

