موهبة غريبة.. فتاة تحصد ملايين المشاهدات بعد نحت تماثيل بأسنانها (فيديو)

كتب : آلاء نبيل أحمد

08:00 م 13/04/2026
    فتاة تمتلك موهبة غريبة
    تشين تشين، شابة من مقاطعة هوبي وسط الصين

في واقعه غريبة من نوعها، تحولت عادة بسيطة لدى شابة صينية إلى ظاهرة لافتة على مواقع التواصل، بعدما استطاعت جذب أكثر من 1.2 مليون متابع بموهبة فريدة تتمثل في نحت تماثيل دقيقة باستخدام أسنانها فقط.

من هي صاحبة هذه الموهبة الفريدة؟

تشين تشين، شابة تبلغ من العمر 25 عاما من مقاطعة هوبي وسط الصين، لفتت الأنظار بعد نشر مقاطع فيديو تستعرض فيها مهارتها غير التقليدية، حيث تظهر في هذه المقاطع وهي تقضم الجزر بدقة، لتحوله إلى أعمال فنية مذهلة دون الاعتماد على أدوات في معظم مراحل التنفيذ، وفقا لموقع "تايمز أوف أنديا".

ما نوع الأعمال التي تقدمها؟

تنوعت إبداعات تشين بين أشكال الحيوانات الصغيرة، وشخصيات الرسوم المتحركة، وصولا إلى نماذج معمارية معقدة، ومن أبرز أعمالها نسخ مصغرة من سور الصين العظيم وبرج الكركي الأصفر، بالإضافة إلى قطع فنية يمكن ارتداؤها مثل التيجان والقبعات التقليدية لشعب مياو.

كيف بدأت رحلتها مع هذا الفن الغريب؟

تظهر تشين في فيديوهاتها مراحل العمل كاملة، حيث تقوم بقضم الجزرة ببطء لتشكيلها، مؤكدة بذلك أنها لا تستخدم أدوات خفية ووصفت نفسها بأنها أول من ابتكر هذا النوع من النحت باستخدام الأسنان عبر الإنترنت.

وتعود بداية اكتشاف موهبتها إلى عطلة عيد الربيع عام 2025، عندما لاحظت بالصدفة أنها تشكل أشكالا صغيرة أثناء مضغ الجزر، ما دفعها إلى تطوير هذه المهارة بشكل تدريجي.

هل تمتلك خلفية فنية؟

رغم أنها ليست نحاتة محترفة، فإن تشين درست تصميم الجرافيك ونماذج ثلاثية الأبعاد، كما كانت شغوفة بالرسم منذ طفولتها، وهو ما ساعدها على تنمية حسها الفني وتطبيقه بأسلوب مبتكر.

هل تعتمد كليا على أسنانها في النحت؟

في بعض الأحيان، تستخدم سكينا لتشكيل الجزرة بشكل أولي، لكنها تعتمد بشكل أساسي على أسنانها في تنفيذ التفاصيل الدقيقة وحتى الآن، نجحت في إنجاز أكثر من 100 منحوتة باستخدام هذه التقنية الفريدة.

كيف تستفيد من هذه الموهبة؟

لم تكتف تشين بعرض أعمالها، بل بدأت توظيف هذا الفن في سرد قصص تاريخية لجمهورها، خاصة الأطفال، كما تحرص على الاستفادة من الجزر المستخدم، حيث يأتي من مزرعة عائلتها، ويتم استغلال بقاياه في الطهي أو كعلف للحيوانات.

هل لهذه الموهبة آثار جانبية؟

رغم تميز تجربتها، لكنها لم تخلى من التحديات، وكشفت تشين معاناتها من آلام متكررة في الأسنان والخدين، إلى جانب ملاحظتها بعض التغيرات في شكل فكها نتيجة هذا النشاط المستمر.

@smile_chaser This girl just carved the Great Wall… with her mouth. #art #funny #viral ♬ original sound - Smile Chaser
">

