عكس الشائع .. حيوانات تمتلك دماء بألوان غريبة (صور)

كتب : آلاء نبيل أحمد

08:00 م 12/04/2026
    العلق
    الاخطبوط
    العناكب
    سمكة الجليد
    خيار البحر
    السحالي

دماء جميع الحيوانات ليست حمراء اللون كما يعتقد الكثير من الأشخاص، بل تمتلك بعض الفصائل دمًا مختلفا، يتراوح بين الأزرق والأرجواني والأبيض والأخضر.

بحسب ما ذكره موقع " timesofindia "، إليك أبرز الحيوانات التي لا تمتلك دم أحمر.

لماذا تمتلك السحالي دم أخضر؟

تتميز بعض أنواع السحالي، خاصة الموجودة في غينيا الجديدة، بدم وعضلات وعظام ذات لون أخضر زاهٍ. ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستويات مادة "البيلفيردين"، وهي صبغة صفراوية تعد سامة لمعظم الكائنات، والمثير للدهشة أن هذه السحالي تمتلك قدرة فريدة على تحمل هذه المادة دون أن تتضرر ويعتقد الباحثون أن هذا اللون يمنحها حماية ضد الطفيليات، بينما لا تزال خصائص دمها الكيميائية محل دراسة لفهم آليات التكيف مع المواد السامة.

كيف تعيش سمكة الجليد بدون هيموجلوبين؟

تعيش سمكة الجليد في المياه المتجمدة للمحيط الجنوبي، وتمتاز بدم شفاف أو أبيض، وهي الفقاريات الوحيدة التي لا تحتوي على الهيموجلوبين، ما يجعل دمها شبه عديم اللون، وتعتمد بدلًا من ذلك على الأكسجين المذاب مباشرة في بلازما الدم، كما تمتلك قلب وأوعية دموية أكبر لتعويض هذا النقص هذا التكيف الفريد يساعدها على البقاء في بيئة شديدة البرودة وغنية بالأكسجين.

ما سر لون دم خيار البحر المختلف؟

يمتلك خيار البحر دمًا يحتوي على الهيموسيانين، وهو بروتين مسؤول عن نقل الأكسجين ويمنح الدم لونًا أزرق أو أخضر حسب مستوى الأكسجين. يساعد هذا النظام الدوري الفريد هذه الكائنات على العيش في البيئات العميقة منخفضة الأكسجين، إلى جانب امتلاكها آليات دفاعية غير تقليدية.

هل تمتلك العناكب دمًا أزرق؟

العناكب لا تمتلك دم بالمعنى التقليدي، بل سائل يعرف بـ"الهيموليمف"، ويتميز هذا السائل بلونه الأزرق الباهت نتيجة احتوائه على الهيموسيانين، وهو بروتين نحاسي ينقل الأكسجين، ويظهر اللون بشكل أوضح عند تأكسج السائل، ما يساعد العناكب على التكيف مع بيئات مختلفة من حيث توفر الأكسجين.

لماذا يكون العلق دمه أخضر؟

تحتوي بعض أنواع العلق على جزيء يسمى "الكلوروكروورين"، وهو بروتين غني بالحديد يشبه الهيموجلوبين، لكنه يمنح الدم لون أخضر عند تأكسجه، يساعد هذا المركب في نقل الأكسجين بكفاءة، خاصة في البيئات المائية الفقيرة بالأكسجين مثل المياه الراكدة.

ما سبب لون دم الأخطبوط الأزرق؟

يمتلك الأخطبوط دم أزرق اللون بفضل وجود الهيموسيانين، وهو بروتين نحاسي ينقل الأكسجين بكفاءة عالية في البيئات الباردة قليلة الأكسجين، ويعد هذا التكيف مثاليًا للحياة في أعماق البحار، حيث يزداد وضوح اللون الأزرق عند ارتباط الأكسجين بالنحاس.

لماذا دم دودة الفول السوداني أرجواني؟

تعرف ديدان الفول السوداني، أو السيبونكوليدات، بدمها الأرجواني الداكن الناتج عن وجود جزيء "الهيمريثرين"، وهو مركب يحتوي على الحديد ويرتبط بالأكسجين بطريقة مختلفة عن الهيموجلوبين والهيموسيانين، ما يمنح الدم لونه المميز عند تأكسجه، و تعيش هذه الديدان في قاع المحيط داخل الرمال أو الطين، ويسهم هذا النوع من الدم في تعزيز جهازها المناعي وقدرتها على البقاء.

