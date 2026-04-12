عثر على رفات هيكلية لمعلمة في منزلها في ميروت، بعد خمسة أشهر من وفاتها في ظروف غامضة.

وبحسب موقع timesofindia، فإن المعلمة تدعى بريانكا بيسواس، إذ أكدت الشرطة، أن والدها، بانو بيسواس، احتفظ بجثتها في المنزل لمدة خمسة أشهر تقريبا، وللحيلولة دون انبعاث أي رائحة، يزعم أنه كان يرش عليها العطر يوميا.

كيف اكتشفت جثة المعلمة؟

انكشفت الحقيقة عندما زار الأقارب المنزل ولاحظوا رائحة كريهة، وعند تفتيش الغرفة، وجدوا الجثة على سرير، وقد تحولت إلى هيكل عظمي.

وقالت الشرطة إن بوابة المنزل كانت مغلقة عند وصولهم، وبعد فتحها، اكتشفوا أن الداخل مليء بالقمامة والحطام.

الجثة أصبحت هيكلا عظميا

وفي إحدى الغرف، عثر على بقايا هيكل بريانكا العظمي على السرير، بعد خمسة أشهر، لم يتبق سوى ساق واحدة سليمة، بينما تحول معظم جسدها إلى عظام.

وتم إرسال الرفات للفحص الطبي، بينما لا يزال استجواب الأب جاريا، وقالت الشرطة إن التحقيق يركز على سؤالين رئيسيين، كيف ماتت المرأة ولماذا لم يتم حرق جثتها؟.