بعد 5 أشهر من وفاتها.. اكتشاف جثة معلمة هندية بالصدفة

كتب : سيد متولي

10:30 م 12/04/2026

اكتشاف جثة معلمة هندية

عثر على رفات هيكلية لمعلمة في منزلها في ميروت، بعد خمسة أشهر من وفاتها في ظروف غامضة.

وبحسب موقع timesofindia، فإن المعلمة تدعى بريانكا بيسواس، إذ أكدت الشرطة، أن والدها، بانو بيسواس، احتفظ بجثتها في المنزل لمدة خمسة أشهر تقريبا، وللحيلولة دون انبعاث أي رائحة، يزعم أنه كان يرش عليها العطر يوميا.

كيف اكتشفت جثة المعلمة؟

انكشفت الحقيقة عندما زار الأقارب المنزل ولاحظوا رائحة كريهة، وعند تفتيش الغرفة، وجدوا الجثة على سرير، وقد تحولت إلى هيكل عظمي.

وقالت الشرطة إن بوابة المنزل كانت مغلقة عند وصولهم، وبعد فتحها، اكتشفوا أن الداخل مليء بالقمامة والحطام.

الجثة أصبحت هيكلا عظميا

وفي إحدى الغرف، عثر على بقايا هيكل بريانكا العظمي على السرير، بعد خمسة أشهر، لم يتبق سوى ساق واحدة سليمة، بينما تحول معظم جسدها إلى عظام.

وتم إرسال الرفات للفحص الطبي، بينما لا يزال استجواب الأب جاريا، وقالت الشرطة إن التحقيق يركز على سؤالين رئيسيين، كيف ماتت المرأة ولماذا لم يتم حرق جثتها؟.

اقرأ أيضا:

تنهي حياتك في ثواني.. تعرف على أخطر حيوانات سامة (صور)

لماذا اختارت كلية الصيدلة الأفعى رمزا لها؟

قصور وملايين.. أغنى 5 حيوانات حول العالم

وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لوزير التموين في وفاة والد زوجته
خدعة "المفتاح المسروق"و لغز تغيير الخطة.. السر الخفي في جريمة "موظفة زنين"
الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا وشبورة ورياح مثيرة للأتربة
بضربة خاطئة.. مقتل 100 مدني بغارة جوية نيجيرية على سوق شعبي
"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية