كتبت- أسماء مرسي:

فندق "فيرست وورلد بلازا" ليس مجرد مكان للإقامة، بل تجربة سياحية متكاملة في ماليزيا، بفضل كونه الأكبر في العالم من حيث عدد الغرف، وموقعه الاستراتيجي في منتجع جنتنج، يجمع الفندق بين الترفيه والتسوق والمغامرة في مكان واحد لكل زواره.

أين يقع فندق "فيرست وورلد بلازا"؟



يقع فندق فيرست وورلد بلازا في منطقة باهانج بماليزيا، ويشتهر ليس بفخامته، بل بكونه أكبر فندق في العالم من حيث عدد الغرف.

منذ افتتاحه، تمكن الفندق من الجمع بين القدرة الاستيعابية الهائلة والموقع الاستراتيجي الذي يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وفقا لموقع "ratopati".

متى بدأ فندق فيرست وورلد بلازا تحقيق أرقام قياسية؟



عند افتتاحه عام 2006، ضم الفندق 6118 غرفة، ما جعله الأكبر في العالم آنذاك، وفي عام 2008، تخطاه فندق فينيشيان لاس فيجاس بـ 7128 غرفة، لكنه استعاد لقبه بعد اكتمال البرج الثاني في 2015، ليصل إجمالي عدد غرفه إلى 7351 غرفة، وهو رقم قياسي عالمي ما زال قائما حتى اليوم.

لماذا يعتبر موقع الفندق استراتيجيا وجاذبا للسياح؟



يقع الفندق في قلب منتجع وورلد جنتنج، متصل مباشرة بمدينة الملاهي ومركز التسوق والكازينو القانوني الوحيد في ماليزيا، هذا الموقع يجعل الفندق محورا سياحيا رئيسيا في جنوب شرق آسيا، حيث يجذب السياح الباحثين عن الترفيه والتسوق والمقامرة في مكان واحد، وسط دولة تحظر القمار في باقي المناطق.

ما الذي يميز تجربة الإقامة في الفندق؟



على الرغم من بساطة تصميمه ذي الثلاث نجوم، يقدّم الفندق مجموعة متنوعة من الغرف لتناسب جميع فئات الزوار:

3164 غرفة قياسية.

2922 غرفة فاخرة.

649 غرفة ثلاثية فاخرة.

480 غرفة فاخرة مميزة.

136 غرفة في نادي وورلد كلوب.

نظام تسجيل الدخول الآلي وتقنيات الفندق الحديثة ساعدت في إدارة تدفق العدد الكبير من النزلاء، بينما تضمن الأسعار التنافسية جذب السياح من الطبقة المتوسطة دون التضحية بالإيرادات.

كيف يحقق الفندق نجاحه التجاري المستمر؟



قبل جائحة كوفيد-19، بلغ متوسط إشغال الفندق 90%، ولا يزال الفندق يحافظ على نسب إشغال مرتفعة حتى اليوم. وبفضل موقعه الفريد، قدرته الهائلة على الاستيعاب، وأسعاره المناسبة، أصبح فيرست وورلد بلازا اسما لامعا في سوق السياحة العالمي، متفوقا على فنادق فاخرة أخرى رغم بساطة مرافقه.

