في زمن يبحث فيه المسافرون عن تجارب غريبة، برز مقهى كليف كوفي كواحد من أغرب الوجهات السياحية في فوجيان، جنوب شرق الصين، حيث تتحول القهوة من عادة يومية إلى مغامرة محفوفة بالإثارة على ارتفاع شاهق فوق سطح البحر.

أين يقع مقهى كليف كوفي؟



يقع المقهى على حافة جرف صخري بارتفاع يصل إلى نحو 60 مترا، ويمنح زواره فرصة الجلوس على منصات معلقة توفر مشاهد بانورامية مذهلة للأمواج المتكسرة في الأسفل، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ما مدة الوصول إلى مقهى كليف كوفي؟



الوصول إلى المقهى ليس بالأمر التقليدي، إذ يمر الزوار بمسار جبلي من نوع فيا فيراتا، وهو طريق مخصص للتسلق مزود بعناصر أمان، ويستغرق اجتيازه قرابة نصف ساعة، بعد ذلك، يخوض الزائر تجربة نزول بالحبال تحت إشراف مختصين مدربين.

ما سر شهرة مقهى كليف كوفي؟



ورغم افتتاحه منذ عام 2004، لم يحقق المقهى شهرته الواسعة إلا مؤخرا بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت جرأة الزوار وهم يحتسون القهوة على حافة الفراغ، الأمر الذي جعله محط أنظار عشاق المغامرة حول العالم.

كيف يحافظ مقهى كليف كوفي على سلامة الضيوف؟



تشدد إدارة المقهى على ضرورة الحجز المسبق، كما تمنع أي محاولة للوصول إلى المنصات دون إشراف، في إطار حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة.

ما سعر فنجان القهوة في مقهى كليف كوفي؟



سعر فنجان القهوة 398 يوان (58 دولارا)، وهو مبلغ يشمل تجهيزات السلامة الكاملة، والتأمين، إضافة إلى مرافقة مدربين محترفين، ولا يفرض المكان وقتا محددا للزيارة، ما يتيح للضيوف الاستمتاع بالمشهد الطبيعي الفريد لأطول فترة ممكنة.

