نجح فريق من علماء الجيولوجيا في الوصول إلى اكتشاف استثنائي يتمثل في أقدم مياه معروفة على كوكب الأرض، عثر عليها في أعماق أحد المناجم في كندا، حيث ظلت معزولة تحت السطح لما يقارب 2.6 مليار سنة.

ما احتمالية وجود حياة خارج الأرض؟

الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature، لم تقتصر أهميتها على كشف جانب من تاريخ الأرض، بل فتحت آفاقا جديدة أمام العلماء لدراسة احتمالات وجود الحياة خارج كوكبنا.

كيف تم اكتشاف أقدم مياه على الأرض؟

وعلى عمق يناهز ثلاثة كيلومترات داخل منجم كيد كريك في مقاطعة أونتاريو، اكتشف الباحثون جيبا مائيا ظل محبوسا داخل الصخور منذ عصور سحيقة، في عزلة شبه تامة عن المؤثرات الخارجية.

ما خصائص أقدم مياه على الأرض؟

والمثير في هذا الاكتشاف لم يكن عمر المياه فقط، بل أيضا خصائصها الكيميائية، إذ أظهرت التحاليل وجود مركبات مثل الهيدروجين والكبريتات، وهي مؤشرات قد تدل على نشاط ميكروبي قديم، كما تبين أن هذه الكبريتات لم تأت من مصادر سطحية، بل نتجت عن تفاعلات طويلة الأمد بين الماء والصخور المحيطة.

ما طعم أقدم مياه على الأرض؟

ومن أكثر اللحظات غرابة خلال الدراسة، قيام العالمة باربرا شيروود لولار بتذوق هذه المياه، ووصفت الطعم بأنه شديد الملوحة والمرارة، بل يفوق ملوحة مياه البحر، وهو ما يعزز فكرة بقائها معزولة لفترة زمنية هائلة سمحت بتراكم المعادن داخلها.