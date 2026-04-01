في عالم صناعة المحتوى، تثبت بعض الحالات أن البساطة قد تكون الطريق الأقصر نحو النجاح، هذا ما حدث مع فيديو على منصة يوتيوب، لم يتجاوز كونه مشهدا ثابتا لمدفأة مشتعلة، لكنه حقق أرباحا تتجاوز مليون دولار.

فيديو لمدفأة مع صوت احتراق الخشب



الفيديو بعنوان "Fireplace 10 Hours Full HD"، نشره صانع محتوى يعرف باسم Spooky، ويعرض لقطات هادئة لمدفأة مع صوت احتراق الخشب، في تجربة بصرية وصوتية مريحة تستخدم غالبا في الخلفية أثناء العمل أو الاسترخاء.

ما الفيديو الذي حقق 161 مليون مشاهدة؟



وعلى الرغم من بساطة الفكرة، حصد الفيديو أكثر من 161 مليون مشاهدة منذ نشره عام 2016، بحسب ما جاء في صحيفة ميرور البريطانية.



فيديو وحيد في 10 سنوات



واللافت أن القناة، التي تحمل اسم "Fireplace 10 Hours"، لم تنشر سوى هذا الفيديو فقط طوال نحو عشر سنوات، ومع ذلك حققت عائدات إعلانية ضخمة، في حالة نادرة داخل عالم يوتيوب الذي يعتمد عادة على الاستمرارية وكثرة النشر.

لماذا هذا الفيديو استثنائي؟



ويأتي هذا النجاح في سياق انتشار نوعية من الفيديوهات الطويلة التي تعمل لساعات، مثل أصوات الطبيعة أو المشاهد الهادئة، والتي يفضلها المستخدمون كخلفية غير مشتتة، ورغم أن العديد من صناع المحتوى يعتمدون على نشر عشرات المقاطع من هذا النوع، فإن تحقيق هذا النجاح من فيديو واحد فقط يُعد استثناء لافتا.

خلاف حول أرباح الفيديو



كما أثار الفيديو نقاشا حول قواعد تحقيق الدخل، خاصة أن القناة لا تستوفي الشروط الحالية لبرنامج شركاء يوتيوب، والتي تتطلب نشر ثلاثة فيديوهات على الأقل، لكن هذه القواعد لم تطبق إلا في عام 2023، ما يعني أن الفيديو كان مؤهلا قانونيا لتحقيق الأرباح عند نشره.

