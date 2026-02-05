نسيت إغلاق الحنفية".. امرأة تحول حيها السكني إلى منطقة جليدية

كتب – سيد متولي

تسبب نسيان امرأة في شمال غرب الصين بإغلاق صنبور سخان المياه بعد الاستحمام في تسرب مائي استمر لساعات، ما أدى إلى تجمد المياه وتحول المجمع السكني الذي تقيم فيه إلى ما يشبه حلبة تزلج في الهواء الطلق.

وذكرت صحيفة "شيانفنج نيوز"، أن السيدة، المعروفة باسم وانج، نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قدمت فيه اعتذارها لسكان حيها في مدينة لانتشو بمقاطعة قانسو.

وأوضحت "وانج"، أنها استحمت في الليلة السابقة ونسيت إغلاق صنبور سخان المياه الشمسي في منزلها، ما أدى إلى تدفق المياه من الخزان لمدة تقارب تسع ساعات متواصلة، مضيفة: "المشهد الجليدي الذي شاهدتموه صباح اليوم في منطقتنا كان بسببي، وأنا أعتذر عن هذا الخطأ".

ويقع خزان سخان المياه على سطح المبنى، ومع استمرار تدفق المياه، تسربت إلى الخارج وانحدرت على الجدران قبل أن تنتشر في الطريق المحيط بالمجمع.

وأظهرت مقاطع مصورة المياه وهي تتدفق وتتجمد بسبب انخفاض درجات الحرارة، التي وصلت ليلا إلى ثماني درجات مئوية تحت الصفر.

وكان والد وانج أول من لاحظ الطريق المتجمد في ساعات الصباح الباكر أثناء خروجه لممارسة الرياضة، حيث ظن في البداية أن مصدر المياه يعود لأحد المنازل المجاورة، قبل أن يكتشف أنها قادمة من منزل العائلة، وعلى الفور، تواصل مع ابنته وطلب منها المساعدة في إزالة الجليد.

وسارعت والدة وانج إلى شراء كميات من الملح من المتاجر القريبة للمساعدة في إذابة الجليد، فيما شارك عدد من عمال إدارة العقارات في تنظيف الطريق، ولم تسجل أي إصابات جراء الحادث.

وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، حيث رأى بعض المستخدمين أن اعتراف وانج بخطئها وسرعة تعامل أسرتها مع الموقف أمر يستحق التفهم، فيما علق آخرون بروح الدعابة على نفاد الملح في المنطقة نتيجة الحادث.

شاب يصعد على سطح طائرة ويؤخر الرحلة ساعتين لهذا السبب



مع اقتراب عيد الحب.. 3 أبراج تنتظر الهدايا بفارغ الصبر

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر



أعراض تظهر قبل أسابيع من ظهور السرطان ... راقبها



علامات غير متوقعة تكشف نقص فيتامين د.. احذر