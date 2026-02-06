غدًا.. القومي لتنظيم الاتصالات يطلق استراتيجية الطيف الترددي

يطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يوم السبت الموافق 7 فبراير، الاستراتيجية الجديدة للطيف الترددي بالسوق المصري، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي الاستراتيجية الجديدة في إطار جهود الدولة لتنظيم وإدارة الطيف الترددي، بما يسهم في دعم خطط تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الترددية بالسوق المصري.

ويعد الطيف الترددي أحد الموارد الأساسية للدولة، ويستخدم في العديد من التطبيقات، وأهمها الاتصالات اللاسلكية، فهو بمثابة الوقود الذي يشغل التطبيقات والأنظمة والشبكات اللاسلكية المختلفة المرتبطة بكافة الأنشطة اليومية.

ويشمل ذلك الأنظمة والتطبيقات اللاسلكية المتقدمة والذكية في مختلف المرافق والقطاعات، مثل أنظمة الاتصالات الخاصة، وخدمات الهاتف المحمول، وأنظمة الربط اللاسلكي، وخدمات البث التلفزيوني والإذاعي، وأنظمة السلامة العامة وخدمات الطوارئ، إلى جانب غيرها من التطبيقات والخدمات المتعددة.

اقرأ أيضًا:

تراجع الإقبال على المشروبات الرمضانية 25% رغم استقرار الأسعار

لماذا تكبدت الفضة خسائر أكبر من الذهب؟ خبراء يفسرون

بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب