ما السر وراء اختيار 14 فبراير يوما لعيد الحب؟

كتبت- أسماء مرسي:

عيد الحب من أكثر المناسبات انتشارا حول العالم، حيث يحتفل به الملايين في يوم 14 فبراير من كل عام تعبيرا عن مشاعر الحب والمودة، لكن هل تساءلت ما السر وراء اختيار الرابع عشر من فبراير تحديدا ليكون يوما لعيد الحب؟

سر اختيار 14 فبراير للاحتفال بعيد الحب

يرتبط الاحتفال بعيد الحب في الرابع عشر من فبراير بذكرى القديس فالنتين، الذي أُعدم في هذا اليوم عام 269 أو 270 ميلاديا.

في ذلك الوقت، كان الإمبراطور كلوديوس الثاني قد حظر الزواج لأنه كان يعتقد أن الرجال العزاب أفضل كجنود.

ومع ذلك، تولى القديس فالنتين بنفسه مهمة ترتيب وإجراء الزيجات سرا حتى يتمكن الأزواج من الاحتفال بحبهم.

في المقابل، ارتبط منتصف فبراير قديما بمفاهيم الخصوبة وبداية موسم تزاوج الطيور، وهو اعتقاد شاع في أوروبا خلال العصور الوسطى، وأسهم لاحقا في إضفاء طابع رومانسي على هذا التاريخ، وفقا لموقع "realsimple".

ماذا حدث للقديس فالنتين؟

لسوء الحظ، اكتشف الإمبراطور الأمر وسجن فالنتين، وحكم عليه بالإعدام لجريمته.

تشير إحدى الروايات إلى أنه أثناء سجنه، وقع فالنتين في حب ابنة سجانه، وفي يوم إعدامه "14 فبراير" أرسل لها رسالة حب "من فالنتينك"، وأصبحت منذ ذلك الوقت "تحية عيد الحب".

كيف بدأ عيد الحب؟

أصل عيد الحب يعود إلى مهرجان "لوبركاليا" الروماني، الذي كان يُقام في 15 فبراير احتفالا بقدوم الربيع والخصوبة.

وكان هذا المهرجان يشمل طقوسا صاخبة، مثل ذبح الحيوانات وإقامة احتفالات جماعية، وطقوسا لاختيار الأزواج بالقرعة.

لكن، تراجعت هذه العادات الوثنية، إلى أن قام البابا جلاسيوس الأول بحظرها في أواخر القرن الخامس الميلادي.

من هو القديس فالنتين؟

رغم شهرته كـ"شفيع العشاق"، فإن السيرة الحقيقية للقديس فالنتين ما تزال غامضة، وتوجد عدة روايات حول شخص أو أكثر يحمل اسم فالنتين أو فالنتينوس، استشهدوا في القرن الثالث الميلادي.

إحدى الروايات تصفه بكاهن وطبيب روماني رفض التخلي عن المسيحية، فأُعدم بأمر من كلوديوس الثاني، وقبل إعدامه شفى ابنة سجانه.

وفي رواية أخرى، أُعدم لأنه كان يعقد زيجات سرية للجنود الممنوعين من الزواج.

هذا الغموض دفع الكنيسة الكاثوليكية إلى حذف اسمه من التقويم الليتورجي العام عام 1969، مع الاستمرار في الاعتراف به كقديس.

دور الشعر في تحويل عيد الحب إلى مناسبة رومانسية

حتى القرن الرابع عشر، كان عيد الحب يُعرف كمناسبة دينية فقط، إلى أن أسهم الشاعر الإنجليزي جيفري تشوسر في ربطه بالحب والرومانسية، في قصيدته الشهيرة "برلمان الطيور"، التي كتبها نحو عام 1382، صور الطيور وهي تجتمع في يوم عيد الحب لاختيار شركائها.

ومنذ ذلك الوقت، ترسخت صورة عيد الحب في أذهان الناس كرمز للعشق والمشاعر الرومانسية، ليتحول تدريجيا من ذكرى دينية إلى احتفال عالمي بالحب.