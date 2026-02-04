محمد رمضان يقبل رأس يحيى الفخراني في حفل "أوبرا توت عنخ أمون" (صور)

محمد رمضان يشارك في حفل "أوبرا توت عنخ أمون" بالسفارة الإيطالية في القاهرة

تصوير - هاني رجب:

حرص المطرب محمد رمضان على تحية النجم الكبير الفنان يحيى الفخراني، خلال حضوره حفل "أوبرا توت عنخ أمون" المقام في السفارة الإيطالية بالقاهرة.

وقبل محمد رمضان رأس يحيى الفخراني ترحيبًا بوجوده ضمن المشاركين في الحفل، بحضور المهندس نجيب ساويرس والدكتور زاهي حواس عالم المصريات، والفنان حسين فهمي، وسفير إيطاليا لدى مصر أوجوستينو باليزي.

عرض " أوبرا توت عنخ آمون"، هو عبارة عن قصة كتبها عالم الآثار زاهي حواس، من ألحان الموسيقار لينو زيمبوني.