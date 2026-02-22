إعلان

بدل العزاء والمآتم.. شعوب تشيع الجنازات بالرقص والغناء

كتب : نرمين ضيف الله

10:00 م 22/02/2026

بدل العزاء والمآتم.. شعوب تشيع الجنازات بالرقص وال

الموت في ثقافات عديدة ليس نهاية محزنة فقط، بل فرصة للاحتفال بالحياة والذكرى الطيبة، فيرتدي الناس أجمل الثياب ويودعون فقيدهم بالرقص أو الغناء أو كلاهما.

ووفقا لموقع Live Science، فإن بعض المجتمعات ترى في الاحتفال بالموت تعبيرا عن الامتنان والتحول الروحي.

عيد الموتى في المكسيك

في المكسيك، يحتفل الناس بوجوه مزينة وزهور، كطريقة لإحياء ذكرى الأحبة، وينظر إلى الموت كجزء طبيعي من الحياة، مما يخفف الشعور بالخوف والحزن بشكل جماعي.

مهرجانات في الهند

في بعض مناطق الهند، الفلسفة الهندوسية ترى أن الموت تحرر للروح من قيود الجسد.

المراسم تشمل الأغاني والصلوات، مؤكدين على دورة الحياة والموت كحلقة مستمرة.

احتفالات الأجداد في غانا

أما في غانا، فيقوم أفراد القبائل بتنظيم احتفالات فخمة للجنازات تشمل رقصا وغناء وموسيقى وسياسات أعياد.

يعتقد أن الاحتفال يساعد الروح في الانطلاق ويظهر الاحترام للحياة التي عاشها الراحل.

طقوس السمر في إندونيسيا

في بعض جزر إندونيسيا، يقام عرض طقوسي يعرف بـ توراجا يستمر أياما مع طقوس فريدة.

بينما العائلة تجمع وتحتفل بالأطعمة والأغاني، معتقدة بأن الروح تودع الحياة بكرامة وفرح.

