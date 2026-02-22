إعلان

تخطت إيلون ماسك.. 10 جنيهات تحول امرأة إلى الأغنى في التاريخ

كتب : سيد متولي

03:00 م 22/02/2026

تخطت إيلون ماسك.. 10 جنيهات تحول امرأة إلى الأغنى

أصبحت امرأة، بشكل غير متوقع، أغنى شخص في التاريخ، وذلك بعدما تلقت صوفي داونينج، قسيمة شراء بقيمة 10 جنيهات إسترلينية من مقهى "200 Degrees Coffee" كهدية عيد الميلاد.

لكن عند شرائها لكوب من قهوة ماتشا لاتيه الأسبوع الماضي، اكتشفت أن المبلغ أكبر بكثير، إذ يتجاوز 63 كوادريليون جنيه إسترليني، هذا الرقم هو 63 متبوعا بـ 15 صفرا، وفقًا لموقع liverpoolecho.

ورغم أنه ليس عملة حقيقية، إلا أن هذا الاكتشاف يجعل هذه السيدة، وهي من عشاق الماتشا، أغنى بمئة ألف مرة من أقرب منافسيها، إيلون ماسك، صاحب المليارات.

ويمثل هذا الرقم أيضا 670 ضعف حجم الاقتصاد العالمي بأكمله، لكن صوفي لا تستطيع إنفاق أرباحها إلا على القهوة والمعجنات، وقالت: "لقد وجدت الأمر مضحكا للغاية.. لم أر شيئا كهذا من قبل".

واستبدلت سيدة الأعمال، البالغة من العمر 29 عاما من نوتنجهام ببريطانيا، بطاقة الهدية في البداية في فرع 200 Degrees في Flying Horse Walk خلال استراحة الغداء.

وقالت صوفي: "كان الرجل الموجود على الصندوق مرتبكا للغاية، كان وجهه وكأنه يقول: ماذا؟، وظهر هذا الرقم الضخم على جهاز الدفع، قائلا: "لم أره من قبل، لكن لا بأس أن تحتفظ به".

وأضافت: "لم أستوعب الأمر حتى أعطاني الإيصال، فكرت حينها: بالتأكيد لا، هذا جنون".

واستردت صوفي، صاحبة مشروع "سيكريت شوجر كلوب" لإزالة الشعر، قيمة بطاقة الهدية مرة أخرى، لتكتشف أن رصيدها لا يزال بالملايين، في حين لم تعلق شركة "200 ديجريز" على هذا الخطأ مع السيدة داونينج، مع أنها لا تنوي استخدام البطاقة مستقبلاً

وتابعت صوفي: "يبدو أن الخطأ جاء نتيجة مسح "الباركود" الخاص بالبطاقة، بإمكاني الدخول وشراء كل شيء من الرفوف، لكنني لا أريد أن أبدو ساذجة، سيكون من الأفضل لو كانت بطاقة هدايا مختلفة."

