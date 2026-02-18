إعلان

تراجع في 7 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

04:16 م 18/02/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"التعليم" تشدد على انتظام الطلاب في المدارس طوال شهر رمضان
مدارس

"التعليم" تشدد على انتظام الطلاب في المدارس طوال شهر رمضان
"مستريح اللبيني".. تفاصيل محاولات النصب على المواطنين عبر عدادات الكهرباء
حوادث وقضايا

"مستريح اللبيني".. تفاصيل محاولات النصب على المواطنين عبر عدادات الكهرباء
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
جنة الصائم

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
عمر مرموش يحتفل بشهر رمضان بهذه الصورة
أخبار وتقارير

عمر مرموش يحتفل بشهر رمضان بهذه الصورة
الرئيس الإماراتي يلتقي السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام في قصر الشاطئ
شئون عربية و دولية

الرئيس الإماراتي يلتقي السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام في قصر الشاطئ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة