تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.99 جنيه للشراء، و47.09 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.