فيديو.. لقطات تحبس الأنفاس لطفل معلق في الهواء داخل لعبة

تحولت لحظات ترفيه داخل أحد المراكز التجارية في مدينة تشنغدو الصينية إلى مشهد مشحون بالخوف، بعدما تسبب عطل فني مفاجئ في لعبة ترفيهية بتعليق طفل في الهواء، وسط ذهول المتسوقين وتجمهر واسع في المكان.

ووفق تقارير محلية، فإن الخلل أصاب لعبة تعرف باسم "المنطاد"، ما أدى إلى توقفها بشكل مفاجئ أثناء وجود الطفل بداخلها، ليظل عالقا على ارتفاع ملحوظ داخل المجمع التجاري.

وسارعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى التعامل مع الموقف بحذر شديد تفاديا لأي إصابات محتملة، في ظل حساسية الوضع وخطورته.

وبحسب صحيفة South China Morning Post، نفذ أحد رجال الإطفاء عملية إنقاذ دقيقة مستخدما الحبال من نقطة مرتفعة أعلى هيكل اللعبة، معتمدا على تقنيات الهبوط العمودي للوصول إلى الطفل وتأمينه.

وتمكن عنصر الإطفاء من تثبيت الطفل بإحكام قبل البدء في إنزاله تدريجيا إلى الأرض، وسط متابعة حذرة من الحاضرين الذين تابعوا لحظات الإنقاذ بتوتر بالغ.

وانتهت العملية بنجاح دون تسجيل أي إصابات، حيث خضع الطفل لفحص طبي فور وصوله إلى الأرض، وأكدت الجهات المختصة أنه بصحة جيدة.

وعلى خلفية الواقعة، قررت السلطات المعنية إيقاف تشغيل اللعبة الترفيهية بشكل فوري، وفتح تحقيق فني شامل لمراجعة إجراءات السلامة وضمان عدم تكرار الحادث.