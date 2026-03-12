يراقب خبراء صناعة التكنولوجيا مؤشرات جديدة قد تنذربارتفاع أسعار الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة، بعدما حذر مسؤولون في قطاع الشاشات من أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط قد يرفعان تكلفة إنتاج شاشات الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك هواتف iPhone وSamsung Galaxy.

النفط يضغط على صناعة الشاشات

ووفق تقرير نشرته وكالة Reuters، قال Shang Yi، الرئيس التنفيذي في Samsung، إن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط، خاصة التوتر مع إيران، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في قطاع الإلكترونيات.

وأوضح أن أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر في تكلفة العديد من المواد المستخدمة في تصنيع الشاشات، إذ يتم اشتقاق بعض المكونات مثل الأفلام الصناعية والمواد الكيميائية من النفط الخام، وفق تقرير نشره موقع PhoneArena.

ويعني ذلك أن أي ارتفاع في أسعار النفط يؤدي تلقائيا إلى زيادة تكلفة هذه المواد، ما ينعكس في النهاية على أسعار الأجهزة الإلكترونية التي تصل إلى المستهلكين.

تأثير محتمل على آيفون وجالاكسي

تعد Samsung من أكبر موردي الشاشات في العالم، إذ توفر شاشات OLED display technology لعدد كبير من الشركات، من بينها Apple التي تستخدمها في أجهزة آيفون وبعض أجهزة MacBook، إضافة إلى استخدامها في هواتف سامسونغ نفسها.

ويشير ذلك إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد الضغوط على شركات تصنيع الهواتف الذكية، التي تواجه بالفعل ارتفاعاً في تكاليف المكونات وسلاسل التوريد العالمية.

تحركات لإعادة توزيع صناعة الشاشات

في الوقت نفسه، تدرس شركة Japan Display إنشاء مصنع جديد للشاشات في الولايات المتحدة بتكلفة قد تصل إلى 13 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد واشنطن على تقنيات الشاشات القادمة من الصين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط استثمارية أوسع قد تصل إلى 550 مليار دولار لتعزيز تصنيع التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة.

منافسة صينية متصاعدة

تاريخيا، كانت Japan Display من الموردين الرئيسيين لشاشات LCD display technology المستخدمة في هواتف آيفون، قبل أن تتحول Apple لاحقاً إلى شاشات OLED التي توفرها شركات أخرى، من بينها موردون صينيون.

وتشير توقعات شركة الأبحاث Counterpoint Research إلى أن الصين قد تعزز هيمنتها على سوق الشاشات العالمية، مع ارتفاع حصتها من نحو 68% في عام 2023 إلى قرابة 75% بحلول عام 2028.

وفي حال استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، قد يجد المستهلكون أنفسهم أمام موجة جديدة من ارتفاع أسعار الهواتف الذكية خلال السنوات المقبلة.





