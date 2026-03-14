سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

10:30 ص 14/03/2026 تعديل في 10:42 ص

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 55 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت 14-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4940 جنيهًا للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6350 جنيهًا للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7410 جنيهًا للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8470 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 59280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84700 جنيهًا.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 263417 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 423500 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

واليوم وغداً عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.18% إلى نحو 5019 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

