بالفيديو.. إيران تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

كتب : مصراوي

10:41 ص 14/03/2026

بعد أن أصدرت تحذيرًا شديدًا بأنها ستستهدف منشآت النفط والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، نفّذت إيران ضربة على السفارة الأمريكية في العراق في الساعات الأولى من صباح السبت.

وتعرّض مجمع السفارة في بغداد لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، وفقًا لعدة مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. وظهرت سحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من المجمع بعد أن أصابت الضربات، على ما يبدو، مهبط الطائرات المروحية داخل البعثة الأمريكية المحصنة.

ويُعد العراق منذ فترة طويلة ساحة صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران وقد انجذب سريعًا إلى عمق الحرب الأوسع في الشرق الأوسط التي اندلعت بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

