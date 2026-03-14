بعد أن أصدرت تحذيرًا شديدًا بأنها ستستهدف منشآت النفط والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، نفّذت إيران ضربة على السفارة الأمريكية في العراق في الساعات الأولى من صباح السبت.

وتعرّض مجمع السفارة في بغداد لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، وفقًا لعدة مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. وظهرت سحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من المجمع بعد أن أصابت الضربات، على ما يبدو، مهبط الطائرات المروحية داخل البعثة الأمريكية المحصنة.

BIG: A drone strike hit the U.S. Embassy compound in Baghdad’s Green Zone, damaging or disabling the embassy’s C-RAM air defense system (C-RAM's radar) and striking a helipad.



— Clash Report (@clashreport) March 14, 2026

ويُعد العراق منذ فترة طويلة ساحة صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران وقد انجذب سريعًا إلى عمق الحرب الأوسع في الشرق الأوسط التي اندلعت بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.