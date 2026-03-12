أعلنت Meta عن إطلاق نوع جديد من الحسابات داخل تطبيق WhatsApp مخصص للأطفال دون سن 13 عاما، وذلك ضمن خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة المستخدمين الصغار عبر أدوات إشراف متقدمة تتيح للآباء متابعة استخدام التطبيق والتحكم فيه.

وتتيح الحسابات الجديدة، التي تعمل تحت إشراف الوالدين، للأطفال استخدام ميزتي المراسلة والمكالمات فقط، دون الوصول إلى بقية الخدمات المتاحة داخل التطبيق أو التعرض للإعلانات.

إعداد الحساب بموافقة الوالدين

أوضحت الشركة أن إنشاء الحساب يتطلب وجود جهاز الوالد أو الوصي إلى جانب جهاز الطفل، حيث يتم ربط الحسابين عبر مسح رمز QR للتأكد من عملية الإعداد.

وخلال إعداد الحساب، يمكن للوالدين تفعيل تنبيهات لمتابعة نشاط الطفل، مثل تلقي إشعار عند إضافة جهة اتصال جديدة أو حظرها أو الإبلاغ عنها، وفقاً لما ذكره تقرير نشره موقع TechCrunch.

ويمكن تفعيل تنبيهات إضافية بشكل اختياري، تشمل تغيير اسم الحساب أو الصورة الشخصية، أو وصول طلبات دردشة جديدة، أو الانضمام إلى مجموعات أو مغادرتها، إضافة إلى حذف محادثة أو جهة اتصال.

حماية إعدادات الإشراف

تحمى جميع إعدادات الرقابة بواسطة رمز PIN مكون من ستة أرقام، يمكن للوالدين تعيينه وتعديله من أجهزتهم الخاصة، ما يمنع إجراء أي تغييرات دون موافقتهم.

وأكدت الشركة أن المحادثات والمكالمات ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، وهي نفس آلية الحماية المستخدمة في جميع محادثات واتساب.

قيود على بعض الميزات

لن يتمكن أصحاب هذه الحسابات من استخدام عدد من الميزات المتقدمة داخل التطبيق، مثل المساعد الذكي Meta AI أو القنوات أو ميزة الحالة، كما لن يُسمح بتفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء في المحادثات الفردية.

وعند تلقي رسالة من رقم غير مسجل في جهات الاتصال، يظهر تنبيه يوضح معلومات عن المرسل، مثل الدولة التي يتواجد فيها، وما إذا كان هناك مجموعات مشتركة بين الطرفين.

كما يقوم التطبيق تلقائيا بتمويه الصور القادمة من جهات اتصال غير معروفة، مع إمكانية كتم المكالمات الواردة من أرقام غير مسجلة.

تحكم أكبر في طلبات الدردشة والمجموعات

ستصل طلبات الدردشة الجديدة إلى مجلد منفصل داخل التطبيق، ولا يمكن فتحه إلا باستخدام رمز PIN الخاص بالوالدين. كما تخضع روابط الانضمام إلى المجموعات للقيود ذاتها.

وقبل الموافقة على الانضمام إلى أي مجموعة، يعرض التطبيق معلومات إضافية مثل عدد الأعضاء وهوية المشرفين على المجموعة.

التحول إلى حساب عادي لاحقا

أشارت ميتا إلى أنه عند بلوغ المستخدم سناً أكبر، سيظهر إشعار يتيح تحويل الحساب إلى حساب عادي. كما تعمل الشركة على توفير خيار يسمح للوالدين بتأجيل هذا التحول لمدة تصل إلى 12 شهرا إضافية.

طرح تدريجي حول العالم

بدأت الشركة بالفعل إطلاق الميزة في عدد محدود من الدول، على أن يتم توسيعها تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه عدة دول مثل الدنمارك وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى فرض قيود أو حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن معينة، في إطار جهود أوسع لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت.