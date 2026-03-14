جريمة قبل السحور.. شاب يقتل ابن عمه في قرية الشواشنة بالفيوم

كتب : حسين فتحي

10:49 ص 14/03/2026

القتيل محمد حمدى عبد النبى المقيم بقرية كحك بحرى

شهدت إحدى قرى مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم واقعة مأساوية قبل موعد السحور، بعدما تحولت مشادة بين اثنين من أبناء العمومة إلى جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فرض كردون أمني في محيط القرية لملاحقة المتهم والقبض عليه.

إخطار أمني وتحرك سريع

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد مريز مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بمصرع الشاب محمد ح.ع، 29 عامًا، والمقيم بقرية كحك بحري، إثر تعرضه لطعنة قاتلة.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة محمود هيبة رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، وتحت إشراف محمد العربي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

خلاف مالي ينتهي بجريمة

وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافًا نشب بين المجني عليه وابن عمه رشاد ع.ع، 32 عامًا، بسبب حسابات مالية بينهما. وتطور الخلاف في لحظات قبل سحور اليوم السبت، حيث أقدم المتهم على طعن ابن عمه طعنة نافذة أودت بحياته في الحال، قبل أن يلوذ بالفرار.

حصار أمني لضبط المتهم

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا على مداخل ومخارج قرية كحك بحري في محاولة لتضييق الخناق على المتهم الهارب وضبطه في أسرع وقت ممكن.

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، فيما تم إخطار نيابة مركز أبشواي التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قرية الشواشنة مقتل شاب قبل السحور

