يتابع خبراء الأمن السيبراني بحذر اكتشاف ثغرة أمنية جديدة قد تهدد ملايين الهواتف الذكية حول العالم، بعد أن كشف باحثون عن خلل في معالجات MediaTek قد يسمح للمهاجمين بالوصول إلى بيانات حساسة في وقت قصير للغاية.

اكتشاف الثغرة

جرى اكتشاف الثغرة من قبل فريق الأبحاث الأمنية Donjon التابع لشركة Ledger المتخصصة في محافظ العملات الرقمية.

وقال المدير التقني للشركة Charles Guillemet إن المشكلة تؤثر في الهواتف التي تعتمد على بيئة التشغيل الآمنة Trusted Execution Environment داخل معالجات ميدياتك.

وتعد هذه البيئة جزءا معزولا داخل المعالج مخصصا لتخزين البيانات الحساسة مثل بصمات الأصابع وبيانات الدفع والرموز السرية، وفقاً لتقرير نشره موقع PhoneArena.

اختراق الهاتف خلال أقل من دقيقة

وخلال تجربة عملية على هاتف CMF Phone 1 المزود بمعالج MediaTek Dimensity 7300، تمكن الباحثون من اختراق الجهاز خلال نحو 45 ثانية فقط.

ووفق التقرير، نجح الباحثون في:

فك تشفير مساحة التخزين داخل الهاتف.

الوصول إلى بيانات حساسة مثل أرقام PIN.

استخراج مفاتيح محافظ العملات الرقمية.

والأخطر أن الهجوم قد ينجح حتى عندما يكون الهاتف مغلقاً.

لماذا لا تتأثر بعض الهواتف؟

يشير الخبراء إلى أن بعض الأجهزة تتمتع بمستوى أعلى من الحماية، لأن البيانات الحساسة تخزن داخل شريحة أمنية منفصلة، مثل تلك المستخدمة في هواتف Google Pixel أو أجهزة iPhone التابعة لشركة Apple، إضافة إلى عدد من الهواتف التي تعمل بمعالجات Qualcomm.

وتعمل هذه الشريحة الأمنية على فصل البيانات الحساسة عن المعالج الرئيسي، ما يجعل اختراقها أكثر صعوبة.

شركات عديدة قد تتأثر

ووفق نشرة الأمان الصادرة في مارس 2026 من MediaTek، فإن الثغرة لا ترتبط بعلامة تجارية محددة، بل قد تؤثر في عدد كبير من الهواتف التي تعتمد على معالجات الشركة.

ومن بين الشركات التي قد تتأثر:

OPPO

Vivo

OnePlus

Samsung

Nothing

وتشير تقديرات شركة الأبحاث Counterpoint Research إلى أن معالجات ميدياتك تستخدم في نحو 34% من الهواتف الذكية عالمياً، ما يعني أن نطاق التأثير قد يكون واسعاً.

كيف تحمي هاتفك؟

أبلغ فريق Donjon شركة MediaTek بالثغرة قبل الكشف عنها علنا، وأكدت الشركة أنها أرسلت بالفعل تصحيحاً أمنياً إلى الشركات المصنعة للهواتف.

وينصح الخبراء المستخدمين باتباع عدة خطوات لتقليل المخاطر، أبرزها:

تثبيت آخر تحديث لنظام التشغيل فور توفره.

عدم تجاهل التحديثات الأمنية.

تحديث التطبيقات والمحافظ الرقمية بشكل مستمر.

ورغم خطورة الثغرة، لا توجد حتى الآن دلائل على أنها استُخدمت فعلياً في هجمات حقيقية لسرقة بيانات المستخدمين.