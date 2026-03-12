أطلقت Apple تحديثات أمنية جديدة لعدد من أجهزة iPhone وiPad القديمة، داعية المستخدمين إلى تثبيتها في أسرع وقت ممكن بعد اكتشاف ثغرات قد تسمح للقراصنة بالوصول إلى بيانات حساسة على الأجهزة.

وأصدرت الشركة تحديث iOS 15.8.7 برقم بناء 19H411، إلى جانب تحديث iOS 16.7.15 برقم بناء 20H380، وذلك للأجهزة التي لم تعد قادرة على الترقية إلى الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل.

الأجهزة التي حصلت على التحديث

يشمل تحديث iOS 16.7.15 هواتف iPhone X وiPhone 8 وiPhone 8 Plus، وهي أجهزة طُرحت في عام 2017 ولم تعد تدعم التحديث إلى iOS 17 أو الإصدارات الأحدث، وفقا لتقرير نشره موقع PhoneArena.

أما تحديث iOS 15.8.7 فمخصص لهواتف iPhone SE (1st generation) وiPhone 7 وiPhone 6s، وهي أجهزة لا تدعم التحديث إلى iOS 16.

وأطلقت الشركة تحديثات مماثلة لعدد من أجهزة آيباد، من بينها iPad (5th generation) وiPad Pro 9.7‑inch (1st generation) وiPad Pro 12.9‑inch (1st generation)، إضافة إلى iPad Air 2 وiPad mini 4.

لماذا يعد التحديث مهماً؟

تتضمن هذه التحديثات إصلاحات أمنية تهدف إلى سد ثغرات في النظام ومعالجة أخطاء برمجية قد تسمح بتثبيت برمجيات خبيثة على الأجهزة القديمة، ما قد يؤدي إلى سرقة بيانات المستخدمين.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن كشف فريق Google Threat Intelligence Group عن مجموعة أدوات اختراق تُعرف باسم Coruna، تستهدف هواتف آيفون التي تعمل بإصدارات تتراوح بين iOS 13 وiOS 17.2.1.

كيف يتم الاختراق؟

بحسب التقرير، يمكن أن يبدأ الهجوم بمجرد دخول المستخدم إلى موقع إلكتروني مخترق، مثل مواقع العملات الرقمية المزيفة أو منصات المقامرة غير الموثوقة.

بعد ذلك تقوم أداة الاختراق بتحديد نوع الهاتف وإصدار نظام التشغيل، لاختيار الطريقة الأنسب لاختراق الجهاز.

ويمكن للبرمجية الخبيثة بعد ذلك تنفيذ عدة عمليات، منها:

قراءة النصوص داخل الصور باستخدام تقنية التعرف البصري على الحروف (OCR).

البحث داخل الرسائل عن كلمات حساسة مثل "حساب بنكي".

استخراج بيانات تسجيل الدخول للتطبيقات المالية.

كما قد تستهدف صور المستخدمين، خاصة إذا كانت تحتوي على كلمات مرور أو معلومات حساسة.

كيفية تثبيت التحديث

لتحديث الجهاز يمكن اتباع الخطوات التالية:

الإعدادات -عام - تحديث البرنامج، ثم تثبيت التحديث المتاح.

ميزة طوارئ لحماية الهاتف

يشير التقرير إلى أن أداة الاختراق تتوقف عن العمل إذا كان الهاتف يعمل بوضع Lockdown Mode، وهي ميزة أمان متقدمة يمكن تفعيلها من:

الإعدادات → الخصوصية والأمان → Lockdown Mode.

وتعد هذه الميزة بمثابة زر طوارئ لتعزيز حماية الهاتف أثناء الهجمات السيبرانية المحتملة.

ورغم أن Apple لم تؤكد حتى الآن ما إذا كانت هذه الثغرات قد استُخدمت بالفعل في هجمات حقيقية، فإنها توصي جميع المستخدمين الذين يمتلكون هذه الأجهزة بتثبيت التحديثات فور توفرها لتقليل المخاطر الأمنية.



