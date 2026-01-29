9 كائنات نادرة لم تسمع عنها من قبل- تُصيبك بالدهشة

كتبت- أسماء مرسي:

تزخر الطبيعة بكائنات حية مذهلة يجهل كثيرون وجودها، إذ تتمتع بأشكال غير مألوفة وقدرات فريدة تثير الدهشة والفضول.

وفي هذا التقرير، إليكم مجموعة من الكائنات النادرة والمدهشة التي لا يعرفها الكثيرون، وفقا لموقع "timesofindia".

الدببة المائية "التارديجراد"

الدببة المائية من أكثر الكائنات قدرة على التحمل في العالم، فهي حيوانات مجهرية تستطيع البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية للغاية، مثل التعرض للإشعاع العالي، والتجمد الشديد، وحتى الغليان، ما يجعلها محط اهتمام الباحثين في مجالات علمية عدة.

حصان البحر القزم

يعيش حصان البحر القزم بين الشعاب المرجانية في مناطق المحيطين الهندي والهادئ، خاصة في إندونيسيا والفلبين، ويتميز بقدرته المذهلة على التمويه، إذ يقلد شكل وألوان المرجان المحيط به، ما يجعل رصده مهمة صعبة رغم مظهره الجذاب.

حوت النروال

يُعرف حوت النروال بلقب "وحيد القرن البحري" بفضل نابه الحلزوني الطويل الذي يميزه عن غيره من الحيتان.

ويعيش هذا الكائن الفريد في المياه القطبية، وتحديدا في مناطق كندا وجرينلاند وروسيا، ويُعد من أكثر الثدييات البحرية غرابة.

المدرع الوردي

المدرع الوردي من أغرب الثدييات في العالم، إذ يتميز بصدفة وردية اللون تمنحه مظهرا فريدا وجذابا، ويعيش هذا الحيوان النادر في الأرجنتين، وهو أصغر أنواع المدرعات على الإطلاق، كما يُعرف بنُدرة ظهوره أمام البشر.

الذئب ذو العرف

وفقا لموقع "mymodernmet"، الذئب ذو العرف أكبر أنواع الكلبيات في أمريكا الجنوبية، ويشبه ثعلبا ضخما بفراء مائل إلى الاحمرار، وتعد سيقانه الطويلة تكيفا طبيعيا مع الأعشاب الطويلة في موطنه، ما يجعله أطول الكلبيات البرية قامة.

الأوكابي

الأوكابي حيوان نادر متوطن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويجمع في شكله بين عدة حيوانات؛ إذ يحمل خطوط الحمار الوحشي، ولون جسم يشبه الحصان، ووجه قريب من الزرافة، التي تعد أقرب أقاربه. يعيش الأوكابي حياة انفرادية ويتغذى على النباتات، إلا أنه يُصنف حاليا ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بسبب إزالة الغابات والصيد الجائر والتوسع البشري.

البنغول

يُعرف البنغول باسم آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان ليلي يعيش في آسيا وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يتميز بحراشف قوية مكونة من الكيراتين، ويتكور على نفسه عند الشعور بالخطر.

يتغذى بشكل أساسي على النمل والنمل الأبيض، إلا أن جميع أنواعه باتت مهددة بالانقراض نتيجة الصيد الجائر واستخدامه في الطب التقليدي.

القرد ذو الأنف الأفطس

تنتشر قرود الأنف الأفطس في مناطق متفرقة من آسيا، وسُميت بهذا الاسم بسبب شكل أنفها القصير والمسطح، تعيش في الغابات الجبلية، وتقضي معظم حياتها بين الأشجار ضمن مجموعات كبيرة قد يصل عددها إلى مئات الأفراد، وتتميز بتنوع أصواتها وقدرتها على التواصل الجماعي.

الأيل ذو الخصلة

الأيل ذو الخصلة يتميز بخصلة شعر سوداء بارزة على جبهته، ويسكن في مناطق واسعة من وسط الصين، ويتسم بالخجل والانطواء، إذ يفضل العيش منفردا أو في أزواج داخل الغابات الكثيفة التي تساعده على التمويه والاختباء.

