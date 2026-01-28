الحمل بـ2400 جنيه.. نقيب الفلاحين يطالب بوقف تصدير التبن

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، سبب ارتفاع أسعار التبن الذي يستخدم كوجبة غذاء أساسية للمواشي بمختلف أسواق محافظات الجمهورية.

وقال أبو صدام في تصريحاته لمصراوي إن ارتفاع أسعار التبن بالأسواق يرجع لعدة أسباب أولها فتح باب تصديره للخارج من قبل الجهات المعنية مما تسبب في نقص الكميات بالأسواق وارتفاع الطلب من قبل المربين خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد زيادة في تناول الكميات من قبل المواشي.

وتابع: رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار اللحوم لا تزال أسعار الأعلاف مرتفعة ودا رفع نسبة إقبال المزارعين على التبن باعتباره أنه بديل غذائي للمواشي عن العلف.

وطالب أبو صدام بوقف تصدير التبن للخارج للحد من وتيرة الارتفاع المتزايدة بأسعاره والمحافظة على الاستثمار الحيواني .

وشهدت أسعار التبن قفزات متتالية خلال الفترة الماضية إذ وصل سعر الحمل في بعض المناطق لـ 2400 جنيه أي ما يعادل 9 جنيهات للكيلو مما أدى لزيادة المعروض من كميات المواشي بالأسواق خلال الفترة الحالية.

