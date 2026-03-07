شهدت شركة هندية واقعة غريبة، حيث أقدم موظف جديد على إنشاء أكواد خصم بنسبة 100% واستخدمها لطلب أحذية بقيمة 2200 دولار ما يعدل نحو 105 آلاف جنيه مصري.

وشارك أرجون سينج، المؤسس المشارك لشركة Gully Labs الهندية الناشئة المتخصصة في الأحذية الرياضية، تفاصيل الحادثة في منشور على منصة X (تويتر سابقا).

كيف بدأت عملية الاحتيال؟

وكشف أرجون: "لقد وظفنا موظف خدمة عملاء قبل شهرين، وفي غضون الأسبوع الأول من انضمامه، حقق 200 ألف روبية هندية من طلبات خصم 100%، أرسلها إلى أصدقائه واستقال في غضون أسبوع"، بحسب موقع ndtv.

استقال الموظف، الذي لم يتم الكشف عن هويته، من وظيفته فور قيامه بعمليات الشراء، تاركا الشركة تواجه الخسارة المالية.

وذكر أرجون أنه عندما تم القبض على الموظف، إذ قرر في البداية التعاون وأعاد نصف الأحذية، لكن النصف الآخر كان مستخدما.

وأضاف: "ثم بدأ بإرسال إشعارات قانونية يدعي فيها أننا نضايقه ردا على مطالبتنا بإعادة المنتجات أو تعويضنا، لذا، نقوم الآن بتفعيل نظام الصلاحيات في نظامنا، بالإضافة إلى أمور أخرى".

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

وحقق المنشور انتشارا واسعا وحصد أكثر من 106.7 ألف مشاهدة، حيث أبدى المستخدمون دهشتهم من تصرفات الموظف.

وعلق أحد المستخدمين على المنشور واصفا إياه بـ"المقزز": "لهذا السبب تتلاشى ثقافة الثقة في المراحل الأولى بسرعة، فتعيين موظف سيء واحد يكلف 200 ألف روبية بالإضافة إلى الرسوم القانونية، والآن عليك تطبيق ضوابط وصول على مستوى المؤسسة مع 10 موظفين، الضرر الحقيقي ليس في الأحذية المسروقة، بل في العبء التشغيلي الناتج عن معاملة الفريق الداخلي كأنهم لصوص محتملون إلى الأبد".

وقال مستخدم آخر: "يا رجل! إنها قصة مروعة، من الجيد أنه تم كشفها، أتمنى أحيانا لو يتم نشر مثل هذه الأشياء على ملف تعريف الشخص".

وكتب مستخدم ثالث: "يجب فضح هؤلاء الأشخاص بالاسم على موقع لينكد إن، ويجب نشر اسمهم مع تقديم الأدلة".

اقرأ أيضا:

"كنت بلف على الناس أوصل طلباتهم".. مأساة عبد الرحمن فقد ساقه في سبيل لقمة العيش

صرف مدخراته على زفافه.. طفل صيني يقاضي والده ويستعيد 12 ألف دولار

علاجه في أمريكا.. شاب من البحيرة يكافح ضمور المخ منذ 23 عاما

"معجزة طبية" في بريطانيا.. ولادة أول طفل من رحم متبرعة متوفاة

فاجأ الموظفين.. ضيف غير متوقع يقتحم محطة تلفزيونية



