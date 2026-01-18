"المترو بيتكلم موسيقى".. كيف غير "Radio Me" تجربة 7 ملايين راكب يوميا

في أنحاء متفرقة من العالم، لا تقتصر غرابة الفواكه على أشكالها فقط، بل تمتد إلى مذاقها وروائحها التي قد تثير الدهشة أو النفور قبل التجربة الأولى.

من فاكهة برائحة صادمة إلى أخرى تغير الإحساس بالطعم كليًا، إليك جولة بين أغرب فواكه العالم وأكثرها إثارة للفضول، وفقا لموقع Jagranjosh.

الدوريان- ملك الفواكه ذو الرائحة القوية

تنمو هذه الفاكهة في جنوب شرق آسيا، وتشتهر بشكلها الشائك ورائحتها القوية التي يصفها البعض بأنها أشبه برائحة الجبن الفاسد أو البيض المتعفن، رغم أن لبها كريمي وغني بالنكهة الجبن.

سالاك- فاكهة الجلد الثعباني

تُعرف أيضًا باسم فاكهة الثعبان بسبب قشرتها التي تشبه الحراشف، داخلها نكهة تجمع بين الحلو والحامض، وتُؤكل طازجة أو في السلطات.

الفاكهة المعجزة- تغير الطعم بالكامل

هذه الفاكهة الصغيرة لا تُعرف بمذاقها بقدر ما تُعرف بقدرتها الغريبة على جعل الأطعمة الحامضة مثل الليمون والخل تبدو حلوة بعد أكلها، وذلك بفضل بروتين خاص في ثمارها يسمى ميراكيولين.

يد بوذا– فاكهة تتخذ شكل الأصابع

فاكهة ذات شكل غريب للغاية يشبه الأصابع المتفرعة من راحة اليد، ولا تحتوي على لب كثير إلا أنها تستخدم أحيانًا في الحلويات أو تعطير الأماكن وطعمها يشبه قشر الليمون والحمضيات، ومرارتها شديدة.