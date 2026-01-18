بمليون دولار لـ الليلة.. معلومات عن أول فندق على سطح القمر

بمليون دولار لـ الليلة.. معلومات عن أول فندق على س

أعلنت شركة جالاكتيك ريسورس يوتيلايزيشن سبيس GRU في وادي السيليكون في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة عن بدء التخطيط لقبول حجوزات فندق موجود على سطح القمر بأسعار تتراوح من 250,000 دولار إلى مليون دولار لكل ضيف.

وتهدف وحدة الفضاء التابعة لـ GRU إلى بناء قاعدة بشرية دائمة على سطح القمر بحلول عام 2032، ومن المتوقع أن تبدأ الاختبارات والإنشاءات الأولية في عام 2029.

وستكون المساكن القمرية الأولى قابلة للنفخ، ومصممة لاستضافة ما يصل إلى 4 أشخاص خلال إقامات تمتد لعدة أيام، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالمشي على سطح القمر والقيادة ولعب الجولف خلال زياراتهم.

وسيتم تحصين المباني المستقبلية بمواد قمرية تتسع لعشرة ضيوف، والهدف هو استبدالها في نهاية المطاف بمباني أكثر فخامة مثل مبنى من الطوب على غرار قصر الفنون الجميلة في سان فرانسيسكو.

وقال سكايلر تشان، مؤسس شركة GRU Space، البالغ من العمر 22 عاما، أن الفندق سيكون أكثر من مجرد ملاذ للمسافرين الباحثين عن الرفاهية فهو يعد خطوة مهمة نحو مستقبل البشرية خارج كوكب الأرض.

وأضاف: "الحكومات والشركات الممولة من قبل الأثرياء تسيطر حاليا على الفضاء، ونأمل أن تسهم السياحة خارج الأرض أيضا في تعزيز اقتصاد الكون".

وتابع: "السياحة القمرية هي أفضل خطوة أولى لتنشيط الاقتصاد القمري".

وبالإضافة إلى السعر الباهظ للإقامة في الفندق، فإن تكلفة التنقل إلى هناك ستجعل الرحلة أكثر صعوبة.

وذكرت الشركة على موقع الحجز الخاص بها: "لم يتم تحديد السعر النهائي ولكن من المرجح أن يتجاوز 10 ملايين دولار".