حقق اليوتيوبر الأمريكي "آي شو سبيد" ملايين المشاهدات بعد زيارته لمصر، إذ أصبح أول صانع محتوى يقوم ببث مباشرة من داخل هرم الجيزة الأكبر، أحد أبرز المعالم الأثرية في البلاد.

وبدأ "سبيد" البث من خارج الهرم، وأبلغ جمهوره بأنهم على موعد مع مشهد غير مسبوق لم يقوم به أي مذيع بث مباشر من قبل.

وتضمن البث لقطات جوية التقطت بواسطة طائرة بدون طيار، إلى جانب شرح حول تاريخ الهرم، مع نقل ردود الفعل المباشرة لسبيد أثناء استكشافه الأنفاق والغرف الضيقة، وفقا لـ "تايمز أوف إنديا".

وكان البث مباشرا وعفويا تماما، مما جعل التجربة أكثر عمقا وتأثيرا على المشاهدين.

وبعد خروجه من الهرم، واصل سبيد البث من خلال ركوب الجمال وزيارة تمثال أبو الهول والتفاعل مع السكان قبل التوجه إلى المدينة.

وانتشر البث الكامل بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت مقاطع الفيديو ملايين المشاهدات في غضون ساعات.

أبرز معلومات عن اليوتيوبر الأمريكي "آي شو سبيد"

-اسمه الحقيقي دارين واتكينز جونيور، وفقا لـ "forbes".

-مواليد 21 يناير 2005.

-ولد بمدينة سينسيناتي الأمريكية.

-يعد واحد من أكثر صناع المحتوى تأثيرا في العالم.

-فاز بجائزة أفضل مذيع بث مباشر لعام 2024.

-بدأ رحلته في البث المباشر من خلال غرفة نومه في مدينة.

-عندما بدأ سبيد البث لأول مرة لم يكن لديه سوى متابعين فقط.

-زيادة عدد المتابعين دفعه إلى الاستمرار والنجاح.

-خطف أنظار المتابعين حول العالم بعفويته وتلقائيته.

-يتمتع بسرعة فائقة ولياقة بدنية ممتازة، ما ساعده على القيام بالتحديات الصعبة وأيضا الغريبة.

-شكلت جولته في جنوب شرق آسيا عام ٢٠٢٤ نقطة تحول في مسيرته.

-هدفه الأول هو البث المباشر في كل بلد والتواصل مع الناس.

-ظهر سبيد في مقطع فيديو غريب وهو يقفز فوق إحدى أسرع السيارات في العالم أثناء اندفاعها بسرعتها حيث نفذ القفزة بكامل قوته دون أن يلمس السيارة أو يتعرض لأي اصطدام بها.

-تحقق فيديوهاته خلال جولاته ملايين المشاهدات.

-يتابعه عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" 44.1 مليون متابع.

