تم السيطرة على النيران.. إصابة شاب باختناق إثر حريق كافية في البحيرة



البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب شاب باختناق، اليوم الأربعاء، إثر نشوب حريق داخل كافية بمدينة كفر الدوار، إذ تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد نشوب حريق بكافيه بجوار مستشفى كفر الدوار العام.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين إصابة "عبدالعليم. ش. ص"، 23 عاما، مقيم كفر الدوار، بحالة اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة المتصاعدة.

دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، إذ تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.