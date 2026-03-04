إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

03:31 ص 04/03/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8300 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7260 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6225 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4840 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3455 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 258070 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 58080 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.13% إلى نحو 5153 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

