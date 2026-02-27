إعلان

سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

01:55 م 27/02/2026 تعديل في 01:57 م

الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع:

البنك الأهلي المصري: 12.72 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و12.79 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

بنك مصر: 12.72 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.69 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.71 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

