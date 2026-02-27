إعلان

توافد كثيف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة مهندسي بورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

01:54 م 27/02/2026 تعديل في 01:56 م
بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، الجمعة 27 فبراير، توافدًا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر النقابة بشارع عرابي.

تشكيل اللجنة الانتخابية

تضم اللجنة الانتخابية برئاسة المهندس وائل حرز، كلًا من المهندسين رفعت البغدادي، أحمد قابيل، أحمد إمام، والأستاذ تامر الأطروش، وذلك لضمان انتظام العملية الانتخابية وخروجها بصورة مشرفة.

توزيع المقاعد الانتخابية

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 7 مقاعد لعضوية مجلس النقابة، موزعة على الشُعب الهندسية كالآتي: مقعدان للهندسة الكهربائية، مقعدان للهندسة الميكانيكية، مقعد للهندسة المدنية، مقعد للهندسة المعمارية، ومقعد للشعبة المتنوعة التي تضم تخصصات الغزل والنسيج، البترول والتعدين، والهندسة الكيميائية وغيرها.

مواعيد وسير التصويت

بدأت عملية التصويت الساعة 10:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً قبل أذان المغرب، مع مراعاة صيام شهر رمضان المبارك، وسط تنظيم إداري محكم وانتشار أمني لتيسير إجراءات الناخبين.

لجان وقضاة لضمان النزاهة

تم تجهيز أربع لجان انتخابية تحت إشراف قضاة لضمان النزاهة، مع شاشة عرض عملاقة تنقل بثًا مباشرًا للجان وصناديق الاقتراع لتعزيز الشفافية وطمأنة المشاركين على سلامة سير الانتخابات.

انتظام العملية الانتخابية

أكد رئيس اللجنة أن الانتخابات تسير بصورة منتظمة وسط التزام كامل بالقواعد، مع توفير كافة سبل الراحة للمهندسين، في مشهد يعكس حرصهم على المشاركة الفعالة رغم تزامن الانتخابات مع الشهر الكريم.

