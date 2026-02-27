إعلان

خطوات ذكية ليوم نشيط في رمضان.. دليلك لروتين صباحي متوازن أثناء الصيام

كتب : نرمين ضيف الله

02:00 ص 27/02/2026

روتين صباحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع تغير مواعيد النوم والطعام في شهر رمضان، يصبح الالتزام بروتين صباحي متوازن ضرورة للحفاظ على النشاط والتركيز.

خطوات بسيطة ومدروسة يمكن أن تصنع فارقًا كبيرًا في مستوى طاقتك طوال اليوم وفق "هيلث لاين".

1- الاستيقاظ بهدوء بعد السحور

تجنب العودة للنوم فورًا بعد تناول السحور، وامنح جسمك 20 دقيقة على الأقل ليستعيد توازنه.

الاستيقاظ التدريجي وتمارين التمدد الخفيفة يساعدان على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الشعور بالخمول.

2- اختيار سحور متوازن

احرص على تناول أطعمة غنية بالبروتين والألياف مثل البيض، الزبادي، والشوفان.

هذه المكونات تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول وتحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

3- شرب كمية كافية من الماء

قسّم شرب الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف خلال النهار.

الترطيب الجيد يقلل من الصداع والإرهاق ويعزز التركيز أثناء ساعات العمل.

4- التعرض لضوء الشمس صباحًا

فتح النوافذ أو التعرض لأشعة الشمس لبضع دقائق يساعد في ضبط الساعة البيولوجية.

الضوء الطبيعي يحفّز إفراز هرمونات النشاط ويُحسن المزاج.

5- تنظيم المهام حسب مستوى الطاقة

ابدأ يومك بالمهام التي تحتاج إلى تركيز عالٍ في الساعات الأولى من الصباح.

تأجيل الأعمال الشاقة إلى ما بعد الإفطار يخفف الضغط ويمنع الإجهاد.

6- تقليل المنبهات

الإفراط في القهوة وقت السحور قد يسبب العطش والصداع لاحقًا.

من الأفضل تقليل الكافيين تدريجيًا واستبداله بمشروبات مهدئة أو أعشاب طبيعية.

7- قيلولة قصيرة عند الحاجة

الحصول على قيلولة لمدة 20–30 دقيقة يعيد شحن طاقتك دون التأثير على نوم الليل.

القيلولة المنظمة تحسن الأداء الذهني وتقلل الشعور بالإجهاد.

روتين صباحي روتين صباحي في رمضان طاقة أثناء الصيام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026
رياضة محلية

ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026
إنذار بحري عاجل بشأن طقس اليوم التاسع من رمضان
أخبار وتقارير

إنذار بحري عاجل بشأن طقس اليوم التاسع من رمضان
بعد ملحمة الملحق.. تعرف على الفرق المتأهلة وموعد قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

بعد ملحمة الملحق.. تعرف على الفرق المتأهلة وموعد قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال
سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)
دراما و تليفزيون

سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)
تامر حسني يوجه رسالة لـ عمرو سعد بسبب مسلسل "إفراج"
دراما و تليفزيون

تامر حسني يوجه رسالة لـ عمرو سعد بسبب مسلسل "إفراج"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"