مع تغير مواعيد النوم والطعام في شهر رمضان، يصبح الالتزام بروتين صباحي متوازن ضرورة للحفاظ على النشاط والتركيز.

خطوات بسيطة ومدروسة يمكن أن تصنع فارقًا كبيرًا في مستوى طاقتك طوال اليوم وفق "هيلث لاين".

1- الاستيقاظ بهدوء بعد السحور

تجنب العودة للنوم فورًا بعد تناول السحور، وامنح جسمك 20 دقيقة على الأقل ليستعيد توازنه.

الاستيقاظ التدريجي وتمارين التمدد الخفيفة يساعدان على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الشعور بالخمول.

2- اختيار سحور متوازن

احرص على تناول أطعمة غنية بالبروتين والألياف مثل البيض، الزبادي، والشوفان.

هذه المكونات تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول وتحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

3- شرب كمية كافية من الماء

قسّم شرب الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف خلال النهار.

الترطيب الجيد يقلل من الصداع والإرهاق ويعزز التركيز أثناء ساعات العمل.

4- التعرض لضوء الشمس صباحًا

فتح النوافذ أو التعرض لأشعة الشمس لبضع دقائق يساعد في ضبط الساعة البيولوجية.

الضوء الطبيعي يحفّز إفراز هرمونات النشاط ويُحسن المزاج.

5- تنظيم المهام حسب مستوى الطاقة

ابدأ يومك بالمهام التي تحتاج إلى تركيز عالٍ في الساعات الأولى من الصباح.

تأجيل الأعمال الشاقة إلى ما بعد الإفطار يخفف الضغط ويمنع الإجهاد.

6- تقليل المنبهات

الإفراط في القهوة وقت السحور قد يسبب العطش والصداع لاحقًا.

من الأفضل تقليل الكافيين تدريجيًا واستبداله بمشروبات مهدئة أو أعشاب طبيعية.

7- قيلولة قصيرة عند الحاجة

الحصول على قيلولة لمدة 20–30 دقيقة يعيد شحن طاقتك دون التأثير على نوم الليل.

القيلولة المنظمة تحسن الأداء الذهني وتقلل الشعور بالإجهاد.