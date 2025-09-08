إعلان

أغرب 10 مطاعم فاخرة.. وجبات تحت الماء وأخرى على فوهة بركان

05:30 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
background

كتب- أحمد الضبع:

أصبحت المطاعم الفاخرة حول العالم، وجهات سياحية تقدم تجارب استثنائية تجمع بين الفخامة والمغامرة.

من تناول العشاء في أعماق المحيط إلى مشاركة الإفطار مع زرافات عملاقة في قلب إفريقيا، إليك قائمة تضم أغرب 10 مطاعم فاخرة في العالم، وفقا لموقع "Pandotrip".

1- مطعم 5.8 أندرووتر في المالديف

أعمق مطعم زجاجي تحت سطح البحر في أعماق المحيط، يقع على عمق 5.8 أمتار ويتيح لزواره مشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك النادرة خلال تناول وجبة بحرية فاخرة.

2- مطعم جروتا بالاتسيزي في إيطاليا

مطعم ساحر داخل كهف طبيعي مطل على البحر الأدرياتيكي في بوليا، يقدم أطباق المطبخ الإيطالي وسط أجواء رومانسية.

3- مطعما سيروكو وفرتيجو في بانكوك

أشهر مطاعم السطح في العالم، حيث الإطلالة البانورامية على العاصمة التايلاندية من الطابقين 61 و63، مع أجواء صاخبة وأخرى رومانسية حسب الاختيار.

4- مطعم إل ديابلو في لانزاروتي بإسبانيا

مطعم يستغل حرارة بركان خامد لطهو اللحوم والمأكولات البحرية على شبكة شواء مفتوحة، وسط مشهد طبيعي مذهل.

5- فندق جيراف مانور في كينيا

وجبة إفطار غير تقليدية يشاركك فيها الزرافات التي تمد أعناقها عبر النوافذ لتتناول الطعام من طاولتك مباشرة.

6- مطعم عش الطيور في تايلاند

تجربة فريدة بين قمم الأشجار في جزيرة "كوه كود"، حيث يجلس الضيوف داخل كبسولة من الخيزران على ارتفاع 7 أمتار، والطعام يصلهم عبر خط انزلاقي.

7- مطعم "أندر" في النرويج

أكبر مطعم تحت الماء في أوروبا، صمم على شكل أنبوب خرساني غارق جزئيا في البحر، يتيح مشاهدة الكائنات البحرية من خلال نافذة ضخمة.

8- مطعم ذا جروتو – تايلاند

مطعم رومانسي تحت منحدر صخري مطل على شاطئ "فرانانج"، يقدم أطباقا تايلاندية وعالمية على الرمال الذهبية مع غروب الشمس.

9- مطعم لاباسين في الفلبين

مطعم على قاعدة شلال طبيعي، حيث يتناول الزوار أطباق المطبخ الفلبيني التقليدي بينما تلامس المياه أقدامهم.

10- مطعم ذا روك في زنجبار

يقع فوق صخرة وسط مياه المحيط الهندي، ويمكن الوصول إليه سيرا على الأقدام في الجزر أو بالقارب عند المد العالي، ويشتهر بأطباقه البحرية مع لمسة إيطالية.

