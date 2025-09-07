خسوف القمر الكلى 2025.. 3 أبراج الاكثر حظا

كتبت- شيماء مرسي

يشهد يوم 7 سبتمبر 2025 خسوف كلي للقمر يعرف أيضا باسم "القمر الدموي"، ويمكن رؤيته في معظم أنحاء آسيا وأفريقيا وأستراليا والهند.

وسيتحول لون القمر إلى الأحمر الداكن أو النحاسي عندما يدخل القمر كليا في ظل الأرض.

وسيصل الخسوف إلى ذروته خلال الليل من الساعة 11 مساءا يوم 7 سبتمبر إلى الساعة 12:22 صباحا يوم 8 سبتمبر.

وتبلغ مدة الخسوف الكلي 82 دقيقة، مما يجعله أحد أطول خسوفات القمر الكلية في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي"، الأبراج الأكثر حظا بسبب الخسوف الكلي للقمر، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" ومجلة "elle".