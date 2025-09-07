إعلان

خسوف القمر الكلى 2025.. 3 أبراج الاكثر حظا

01:00 م الأحد 07 سبتمبر 2025
خسوف القمر الكلى 2025.. 3 أبراج الاكثر حظا

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

يشهد يوم 7 سبتمبر 2025 خسوف كلي للقمر يعرف أيضا باسم "القمر الدموي"، ويمكن رؤيته في معظم أنحاء آسيا وأفريقيا وأستراليا والهند.

وسيتحول لون القمر إلى الأحمر الداكن أو النحاسي عندما يدخل القمر كليا في ظل الأرض.

وسيصل الخسوف إلى ذروته خلال الليل من الساعة 11 مساءا يوم 7 سبتمبر إلى الساعة 12:22 صباحا يوم 8 سبتمبر.

وتبلغ مدة الخسوف الكلي 82 دقيقة، مما يجعله أحد أطول خسوفات القمر الكلية في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي"، الأبراج الأكثر حظا بسبب الخسوف الكلي للقمر، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" ومجلة "elle".

خسوف القمر الكلى القمر الدموي أبراج محظوظة برج السرطان

فيديو قد يعجبك:



إعلان

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
"مراسي ريد" على غرار رأس الحكمة.. تفاصيل مشروع إعمار العملاق في البحر الأحمر
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة