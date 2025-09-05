"ليه النمل بيدفن موتاه في أسرع وقت"؟.. اعرف السبب وراء ذلك

السلوك الغريب للنمل في دفن موتاه لا يرجع إلى أي مشاعر حزن أو تكريم، بل هو غريزة أساسية تهدف إلى حماية المستعمرة بأكملها من الأمراض، النمل يرى في الجثة الميتة تهديداً حقيقياً يجب التخلص منه بأسرع وقت ممكن.

السبب الرئيسي: "رائحة الموت"

ووفقًا لـ timesofindia،عندما تموت النملة، يطلق جسدها مادة كيميائية تسمى حمض الأوليك (Oleic acid). هذه المادة تعمل كإشارة كيميائية لبقية النمل، تخبرهم بأن هذه النملة قد ماتت ويجب إزالتها.

مجرد شم هذه الرائحة يجعل النمل يسارع بحمل الجثة ونقلها بعيدًا عن المستعمرة.

تكمن أهمية هذه الاستجابة السريعة في أن الجثة الميتة يمكن أن تصبح بيئة خصبة لنمو الفطريات والبكتيريا، مما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض وتدمير المستعمرة بالكامل.

تجربة علمية مثيرة

قام العلماء باختبار هذه النظرية بوضع قطرة من حمض الأوليك على نملة حية. كانت النتيجة مذهلة: النملات الأخرى قامت بحمل النملة الحية ودفنها على الرغم من أنها كانت تقاوم وتتحرك. لم يتوقف هذا السلوك إلا عندما قامت النملة الحية بتنظيف نفسها جيدًا من رائحة حمض الأوليك.

سلوك صحي غريزي

تُظهر هذه الظاهرة وعي النمل بأهمية النظافة والصحة العامة للمستعمرة. فدفن الموتى يُعد شكلاً من أشكال "التباعد الاجتماعي" والحجر الصحي الذي يمنع العدوى من الانتقال إلى النمل السليم. بعض أنواع النمل لديها "نمل جنائزي" متخصص في حمل الموتى، والذي يبقى خارج المستعمرة لتجنب نقل أي تلوث محتمل.