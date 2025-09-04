ملكة جمال تخفي جثة طفلها في "كيس قمامة".. هذا ما حدث

كتب – سيد متولي

ألقت شرطة ليكسينجتون بولاية كنتاكي الأمريكية، القبض على ليكن أشلي سنيلينج، 21 عاما، بعدما أخفت جثة رضيعها داخل خزانة منزلها.

وبحسب صحيفة ذا صن، كان الطفل ملفوفا بمنشفة داخل كيس قمامة أسود، وألقت الشرطة القبض على والدته بعد تلقي بلاغ من الجيران يؤكد وجود طفل ميت داخل المنزل، ما دفع رجال الأمن للتوجه إلى منزلها، حيث تم تأكيد وفاة الرضيع في موقع الحادث.

واعتقلت الشرطة ليكن سنيلينج، ووجهت إليها تهمة إساءة معاملة جثة، والتلاعب بالأدلة المادية وإخفاء ولادة طفل رضيع.

واعترفت سنيلينج - وهي طالبة في السنة الأخيرة بجامعة كنتاكي وعضو في فريق التشجيع التنافسي بالمدرسة - لضباط الشرطة بأنها أنجبت طفلا ثم أخفته، وقامت بتنظيف أي آثار متعلقة بالولادة، وفقا لوثائق الشرطة.

وقدمت سنيلينج نفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كملكة جمال نشطة في مسابقات الجمال، وعبرت عن رغبتها في بناء أسرة، في منشورات تعود لشهر يونيو قبل اعتقالها بأسابيع.

ولم تحدد السلطات سبب وفاة الطفل، حيث يتولى مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة فايت التحقيق لتحديد الملابسات الدقيقة.

وستظل سنيلينج محتجزة في مركز احتجاز مقاطعة فاييت، بينما يواصل قسم الضحايا الخاص في شرطة ليكسينجتون جمع الأدلة ومراجعة جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية.

وتأتي هذه القضية في ظل قوانين ولاية كنتاكي الصارمة بشأن الإجهاض، التي فرضت منذ 2022 حظرا شبه كامل على عمليات الإجهاض، مع استثناءات محدودة للحالات التي تهدد حياة الأم أو تؤدي إلى ضرر دائم لأحد الأعضاء الحيوية.

اقرأ أيضا:

رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)