احتفلت الفنانة سارة سلامة بعيد ميلادها، الذي يوافق 6 ديسمبر من كل عام.



ونشرت صورًا وهي تحتفل بمفردها بعيد ميلاها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عيد ميلادي، ممتنة لسنة أخرى أتواجد بها، شكرًا لكم على كل التمنيات الجميلة".



ظهرت سارة سلامة بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود لامع، وتضع نظارة سوداء، كشفت عن جمالها.



وحرص المتابعين على توجيه التهاني لسارة سلامة بمناسبة عيد ميلادها متمنين لها النجاح والتوفيق.



كانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



