"نظارة سوداء وفستان لامع".. 10 صور من احتفال سارة سلامة بعيد ميلادها

كتب : معتز عباس

01:00 ص 08/12/2025
    صورة مميزة لسارة سلامة في عيد ميلادها (1)
    اطلالة سارة سلامة في عيد ميلادها (3)
    اطلالة سارة سلامة في عيد ميلادها (1)
    سارة سلامة تطفيء الشموع (1)
    الفنانة سارة سلامة
    سارة سلامة تضيء شمعة في عيد ميلادها
    اطلالة سارة سلامة في عيد ميلادها (2)
    سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها (2)
    سارة سلامة مع تورتة عيد ميلادها (1)
    سارة سلامة توجه قبلة لجمهورها
    سارة سلامة تطفيء الشموع (2)
    سارة سلامة وصورة مع التورتة
    سارة سلامة مع تورتة عيد ميلادها (2)

احتفلت الفنانة سارة سلامة بعيد ميلادها، الذي يوافق 6 ديسمبر من كل عام.


ونشرت صورًا وهي تحتفل بمفردها بعيد ميلاها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عيد ميلادي، ممتنة لسنة أخرى أتواجد بها، شكرًا لكم على كل التمنيات الجميلة".


ظهرت سارة سلامة بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود لامع، وتضع نظارة سوداء، كشفت عن جمالها.


وحرص المتابعين على توجيه التهاني لسارة سلامة بمناسبة عيد ميلادها متمنين لها النجاح والتوفيق.


كانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.


فستان لامع نظارة سوداء احتفال سارة سلامة عيد ميلادها

