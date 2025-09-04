أغلى بيض في العالم.. وصل سعره لـ 25 ألف دولار لهذا السبب

كتبت- أسماء العمدة:

عندما نتحدث عن “أغلى بيض في العالم”، فإننا لا نعني بالضرورة بيض الطيور العادية، بل غالبًا ما تكون الإجابة هي الكافيار.

بيض الكافيار أغلى بيض في العالم

وبحسب ما ذكرته صحيفة Times of India، يُعتبر الكافيار، وهو بيض بعض أنواع أسماك الحفش، أغلى أنواع البيض في العالم. وعلى الرغم من وجود أنواع مختلفة منه، فإن الكافيار الإيراني، وخاصة “الكافيار الألماسي” أو “كافيار بيلوغا”، يُعد الأعلى قيمة على الإطلاق.

يصل سعر الكيلوجرام الواحد من كافيار “بيلوغا” الإيراني إلى عشرات الآلاف من الدولارات، وقد يتجاوز 25,000 دولار للكيلوجرام الواحد.

سر ارتفاع سعره

يرجع ارتفاع سعر الكافيار إلى عدة أسباب:

• الندرة: يتم استخراجه من أسماك الحفش “بيلوغا” التي تعيش في بحر قزوين، وهي أسماك نادرة ومهددة بالانقراض.

• العمر الطويل: تحتاج سمكة الحفش لسنوات طويلة كي تصل إلى مرحلة النضج وتنتج البيض، إذ قد تعيش لعقود، ويصل عمر بعضها إلى 100 عام.

• بيئة النمو: جودة الكافيار تعتمد بشكل كبير على نقاء المياه التي تعيش فيها الأسماك، فالمياه الخالية من التلوث تعزز من قيمته.

• عملية الاستخراج: تتطلب خبرة ودقة عالية، حيث تُجرى يدويًا للحفاظ على جودة البيض ومنع إتلافه.

