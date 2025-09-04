بعد ظهوره في مهرجان فينيسيا.. ما سر خسارة “ذا روك” لوزنه؟

كتبت- أسماء مرسي:

تصدر الممثل الأمريكي دوين جونسون، المعروف بلقب “ذا روك”، التريند ومحركات البحث على “جوجل” بعد ظهوره في مهرجان البندقية السينمائي، حيث لفت الأنظار بقوام أنحف من المعتاد، عقب فقدانه نحو 27 كيلوجرامًا من وزنه، ما أثار تساؤلات حول سبب هذا التغيير الكبير.

كيف فقد “ذا روك” وزنه؟

وفقًا لصحيفة Daily Mail وموقع Health، كشف كونال ماكوانا، المدرب الشخصي لدوين جونسون، أن فقدانه لما يقارب 27 كيلوجرامًا لم يكن صدفة، بل نتيجة مزيج دقيق بين نظام غذائي منخفض السعرات وبرنامج تدريبي صارم.

وأوضح أن هذا التحول الجذري تطلّب التزامًا منضبطًا بنظام غذائي محسوب بدقة، حيث اعتمد النجم العالمي على:

• تناول سعرات أقل مما يحرقه الجسم.

• نسبة عالية من البروتين للحفاظ على الكتلة العضلية.

• تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة والوجبات الجاهزة.

أبرز مكونات النظام الغذائي:

• البروتينات قليلة الدهون مثل الدجاج، السمك، والبيض.

• الخضراوات الطازجة.

• كميات محددة من الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني والبطاطا الحلوة.

• وزن كل وجبة بدقة، مع احتساب كل سعرة حرارية يتم استهلاكها، لضمان السيطرة الكاملة على التقدّم.

التحول إلى اللياقة الوظيفية

ابتعد “ذا روك” عن تدريبات بناء الكتلة العضلية الضخمة، واتجه إلى ما يُعرف بـ”اللياقة الوظيفية”، وهي أشبه بتمارين مقاتلي الفنون القتالية المختلطة (MMA).

وشملت تمارينه:

• تمارين القلب والتحمل.

• تدريبات القوة المعدلة.

• تمارين مقاومة تتناسب مع الأداء الحركي في المشاهد القتالية.

ذا روك وخسارة الوزن.. هل استخدم أدوية التخسيس؟

نفى المدرب الشخصي بشدة أن يكون دوين جونسون قد استخدم حقن إنقاص الوزن مثل Ozempic أو Mounjaro، التي يلجأ إليها بعض المشاهير لكبح الشهية وتسريع خسارة الوزن.

وقال: “أستبعد تمامًا أن دوين لجأ لمثل هذه الأدوية، استخدامها يضر أكثر مما ينفع، لأنه يعتمد على طاقة عالية وقدرة على التحمل لا تتماشى مع آثار هذه الحقن”.

وأشار إلى أن الآثار الجانبية الشائعة لهذه الحقن، مثل الغثيان، الإرهاق، واضطرابات الجهاز الهضمي، تجعل من الصعب جدًا الالتزام بالتمارين اليومية القاسية التي يتبعها جونسون.

وأكد أن التحول الجسدي الكبير الذي حققه هو نتيجة التزام صارم بنظام غذائي مدروس وروتين تدريبي منضبط، وليس نتيجة لأي حلول دوائية أو وسائل سريعة.

اقرأ أيضا:

رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)