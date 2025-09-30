السر وراء الرقم 11:11.. ماذا يعني تكراره على الساعة؟



أوضحت خبيرة الطاقة سونيا الحبال أن تكرار رؤية الرقم 11:11 على الساعة لا يعد مجرد صدفة عابرة، بل يُنظر إليه كـ"رسالة كونية صريحة" موجهة إلى الشخص الذي يلاحظ هذا الرقم باستمرار.



وخلال استضافتها في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تابعت أن الساعة رمزا لما وصفته بـ"طاقة الزمان"، وأن رؤية هذا الرقم المتكرر تمثل نوعا من التنشيط الزمني، حيث تسعى الذبذبات الكونية إلى إيقاظ الوعي الداخلي وتنبيهه.



وأضافت: "هي لحظة اصطفاف طاقي بين عالمك الداخلي والرسالة المكتوبة لك".



الرقم 11.. دعوة للبدء والانطلاق



وأضافت أن الرقم 11 يحمل دلالة واضحة على ما تسميه بـ"طاقة البدء"، مشيرة إلى أن ظهوره المتكرر هو بمثابة دعوة مباشرة من الكون للانطلاق.



وقالت: "عندما ترى الرقم 11:11، فهذه إشارة أنك على الطريق الصحيح، سواء كنت تفكر في مشروع جديد، أو علاقة، أو قرار مصيري".



بوابة روحانية



وأوضحت أيضا أن الرقم 11 يُعرف في علم الأرقام بـ"الرقم الرئيسي"، لما يحمله من بعد روحاني عميق، إذ يُنظر إليه كجسر يربط بين العالم المادي والعالم الروحي، ويُجسد مفاهيم مثل الحدس والإلهام.



وأكدت أن تكرار رؤية هذا الرقم يشير إلى أن إحساسك الداخلي أو حدسك أصبح أقوي.

