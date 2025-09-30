بكاء العروس 30 يوما قبل الزفاف.. طقوس غريبة في قبيلة صينية



لا يكتمل زفاف العروس في بعض مناطق مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين دون أن تبكي العروس لمدة شهر كامل قبل يوم زفافها، وفق تقاليد قديمة ما زالت باقية حتى اليوم في بعض القرى، خاصة بين شعب التوجيا، الذين يعتبرون هذه الطقوس جزءا أساسيا من مراسم الزواج.



طقوس البكاء قبل الزفاف



تتشابه طريقة الاحتفال بهذه الطقوس في مختلف القرى، وفق روايات كبار السن، فكل عروس ملزمة بالبكاء قبل الزفاف، وإلا فقد ينظر إليها الجيران على أنها فتاة غير متحضرة وتصبح موضوع سخرية في القرية. بل ووفق بعض المرويات، كانت الأمهات تضرب بناتها أحيانًا إذا امتنعت العروس عن البكاء في مراسم الزفاف، بحسب موقع chinadaily.



ويعتقد أن جذور هذا التقليد تعود إلى فترة الدول المتحاربة (475-221 قبل الميلاد)، حين بكت أم أميرة من ولاية تشاو عند قدمي ابنتها قبل زواجها من ولاية يان، وطلبت منها العودة إلى المنزل سريعا، ومن ثم أصبح هذا الحدث أساسًا لما يعرف لاحقًا بـ"زفاف البكاء".



الطقوس في مقاطعة سيتشوان



في غرب سيتشوان، تعرف الطقوس باسم "زو تانج" أي الجلوس في القاعة. تبدأ العروس بالبكاء قبل شهر من الزفاف، وتمضي ساعة كاملة تبكي في القاعة كل ليلة. بعد عشرة أيام، تنضم الأم إليها لتبكي معها، وبعد عشرة أيام أخرى، تنضم الجدة، وتشارك الأخوات والخالات في البكاء أيضًا.



ويتم البكاء بكلمات وألحان متنوعة تعرف باسم "أغنية زفاف البكاء"، التي تضفي أجواءً درامية وتزيد من احتفالية الزواج، حيث يعبر البكاء عن حزن مزيف لإبراز فرحة المناسبة.



وفي أزواج الزواج المرتبة قديما، كان هناك بالفعل عدد كبير من العرائس يبكين على زواجهن غير المرضي أو حياتهن الصعبة.



سُباب الوسيط جزء من الطقوس



كانت العروس غالبا ما تسب الوسيط قبل ركوب النقالة، كنوع من التعبير عن رفضها لنظام الزواج التقليدي الذي لا يسمح لها باختيار زوجها.



وكان هذا الجزء يعد الأكثر تمردا في الطقوس، ويظهر في الأوبرا المحلية وأشكال الفن الشعبي، مثل مشهد "تشو ينجتاي تسب الوسيط" في أوبرا سيتشوان الشهيرة عن قصة العشاق.



مع مرور الوقت، اختفى هذا المشهد في المدن، بينما لا يزال موجودا في القرى حيث يحتفظ الوسيط بدور مهم في الزواج.



الغريب أن الوسيط لا يخشى الشتائم، ويعتقد أن عدم السب هو ما يجلب له الحظ السيئ، إذ إن كلمة "الوسيط" في الصينية تتناغم لفظيا مع كلمة "النحس".

