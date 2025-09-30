أغرب المهرجانات حوال العالم.. عائلات تتسابق بالبيض المسلوق



تحول البيض في كثير من الثقافات إلى رمز للحياة والخصوبة والتجدد مع حلول فصل الربيع، والمدهش أن تقليد تلوين وسلق البيض يعود إلى ما قبل المسيحية بقرون، لكنه اليوم بات محورا لمجموعة من أغرب المهرجانات والطقوس حول العالم، وفقا لموقع languageconnections.



اسكتلندا.. تدحرج البيض



في عيد الفصح، تجتمع العائلات في الحدائق وتبدأ منافسات تدحرج البيض، وبعد سلقه وتزيينه، يتم دحرجته من فوق التلال، والفائز هو صاحب البيضة التي تصل إلى أبعد مسافة دون أن تنكسر، وبينما اللعبة قد تبدو للأطفال.



ألمانيا.. رقصة البيض



تعود إلى العصور الوسطى، إذ يوزع البيض والشوكولاتة على الأطفال، ثم تبدأ لعبة "رقصة البيض" التي يضع فيها المشاركون البيض على الأرض ويرقصون حوله دون أن يكسروا أكبر عدد ممكن منه، وأحيانا يعصب اللاعبون أعينهم لزيادة التحدي، كما يزين الألمان الأشجار ببيض ملون فيما يعرف بـ"شجرة الفصح".



اليونان.. كسر البيض الأحمر



خلال الاحتفال بأقدس أعياد السنة، يتبارى أفراد العائلة في لعبة "تسوجريزما" إذ يطرق كل شخص بيضته الحمراء على بيضة الآخر، ومن تبقى بيضته سليمة يعتبر الفائز ويحظى بـ"الحظ السعيد".



السويد.. سباقات البيض على الأسطح



يتنكر الأطفال في هيئة "ساحرات طيبات" ويوزعون بطاقات مقابل بيض وحلوى، ثم تبدأ منافسات غريبة عبارة عن تدحرج البيض على بلاطات أسطح مائلة لمعرفة أي بيضة تصل أبعد، ومن يكسر بيضة منافسه يفوز بالبيضتين معا.



الأرجنتين.. بيضة الشوكولاتة العملاقة



تتقاسم العائلات كعكة العيد وتشارك في مطاردة بيضة شوكولاتة ضخمة يخفيها الأهل للأطفال، والبيضة قد تكون مجوفة لكنها كبيرة بما يكفي لتصبح محور الاحتفال.



المكسيك.. مطر البيض



هناك عادة طريفة تعرف بـ"كاسكارونيس"، إذ تملأ قشور البيض بالقصاصات الورقية الملونة وتكسر فوق رؤوس الأصدقاء والأقارب لجلب الحظ السعيد، بينما أصل العادة يعود إلى الصين وانتقل إلى أوروبا ومنها إلى المكسيك.



الولايات المتحدة.. البحث عن البيض في البيت الأبيض



منذ القرن التاسع عشر، ينظم البيت الأبيض في واشنطن مسابقة تدحرج البيض على العشب بمشاركة آلاف العائلات، بينما ينتشر صيد البيض في الحدائق كأشهر لعبة للأطفال في العيد.



أوكرانيا.. متحف البيضة العملاقة



مدينة كولوميا الأوكرانية تشتهر بفن تزيين البيض عبر تقنية "الباتيك" بالشمع والألوان، لدرجة أن هناك متحفا ضخما على شكل بيضة بارتفاع 14 مترا مخصص بالكامل لعرض أجمل تصاميم البيض التقليدي.

