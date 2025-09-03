ثروتهم بالمليارات.. أغنى 5 سيدات في العالم لعام 2025

كتبت- شيماء مرسي

أثبتت النساء في عام 2025 حضورهن القوي في المشهد الاقتصادي العالمي، وتضم قائمة فوربس أغنى 5 سيدات في العالم.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أغنى 5 سيدات في العالم لعام 2025، وفقا لـ "forbes".

ميليندا فرينش جيتس

زادت ثروة ميليندا فرينش جيتس بمقدار 19.3 مليار دولار هذا العام، ويبلغ صافي ثروتها حوالي ٣٠.٤ مليار دولار.

وفي يونيو 2024، استقالت من مؤسسة جيتس للتركيز على شركة بيفوتال فينتشرز، وهي شركة أسستها للاستثمار في الصناديق والشركات الناشئة التي تقودها النساء.

وتصنف ميليندا وبيل جيتس باستمرار ضمن أبرز فاعلي الخير في أمريكا، ويُقدر إجمالي تبرعاتهما طوال حياتهما بـ 47.7 مليار دولار.

مارلين سيمونز

أرملة رجل الأعمال الشهير جيم سيمونز الذي توفي في مايو 2024، وأصبحت مارلين تدير مؤسسة سيمونز، وهي منظمة شارك الزوجان في تأسيسها لدعم التعليم والبحث العلمي.

وكرست مارلين جزءا كبيرا من مسيرتها المهنية للقيادة في مجال الأعمال الخيرية، ويقدر صافي ثروتها نحو ٣١ مليار دولار.

أبيجيل جونسون

رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة فيديليتي للاستثمارات، تنبع ثروتها من حصتها المقدرة بنسبة 28.5% في شركة صناديق الاستثمار المشترك، ومقرها بوسطن، والتي أسسها جدها عام 1946.

ويبلغ صافي ثروتها حوالي ٣٢.٧ مليار دولار.

سافيتري جيندال

تعد سافيتري أغنى سيدة أعمال في الهند، حيث تدير مجموعة جيندال التي تضم عدة قطاعات تشمل الحديد والصلب والطاقة والأسمنت والبنية التحتية.

وأسس الشركة زوجها الراحل أوم براكاش جيندال، الذي توفي عام 2005. ويساعدها أربعة من أبنائها التسعة في إدارة الشركة، ويقدر صافي ثروتها 35.5 مليار دولار أمريكي.

رافاييلا أبونتي ديامانت

تعتبر أغنى امرأة في سويسرا للعام الثالث على التوالي، حيث تبلغ ثروتها حوالي 32.5 مليار دولار، وتنسب هذه الثروة بشكل أساسي إلى حصتها البالغة 50% في شركة البحر المتوسط ​​للشحن (MSC)، التي تعد أكبر خط شحن في العالم.

اقرأ أيضا:

رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)