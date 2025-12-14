محاكمة 312 متهمًا في قضية "خلية النصرة".. الأحد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، نظر محاكمة 312 متهمًا في القضية رقم 4256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية جبهة النصرة".

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثاني والعشرين تولَّوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين.

كما وجَّهت النيابة إلى المتهمين من الثالث والعشرين حتى المائتين والسبعين تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما أُسند إلى بعضهم تهمة تمويل الإرهاب.

واتُّهم المتهم الحادي عشر بالالتحاق والتدريب لدى جماعة إرهابية في الخارج.

كما وجهت النيابة إلى عدد من المتهمين من رقم 172 حتى 174 وآخرين، تهم قتل ضابط الشرطة "ع.ا.ق" ومجندين آخرين، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة آخرين، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد مفرقعة.